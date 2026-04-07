Wzrósł odsetek Polaków deklarujących poczucie bezpieczeństwa finansowego

41 proc. ankietowanych Polaków deklaruje poczucie bezpieczeństwa finansowego – wynika z opublikowanego we wtorek badania nt. wiedzy ekonomicznej obywateli naszego kraju. Respondenci najczęściej wiążą poczucie bezpieczeństwa finansowego ze stabilizacją zawodową i posiadaniem poduszki finansowej.

Jak zauważają autorzy badania – Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW – w porównaniu do ubiegłego roku odsetek osób deklarujących poczucie zabezpieczenia finansowego wzrósł o 19 pkt. proc. Fundamentem bezpieczeństwa wydaje się być stabilizacja zawodowa, którą wskazało 49 proc. badanych. Przy czym zadowolenie z zarobków wykazał co trzeci ankietowany.

„Zdecydowanie rzadziej zwracano uwagę na czynniki zewnętrzne, takie jak poziom cen (20 proc.), stabilność krajowej gospodarki (18 proc.) czy sytuacja społeczna, polityczna i prawna w kraju (17 proc.). Stanowi to wyraźną zmianę w porównaniu z ubiegłym rokiem, wtedy stabilność sytuacji w kraju była ważna dla 38 proc. ankietowanych” – czytamy w komunikacie prasowym o badaniu.

Z badania wynika, że Polacy wiedzę ekonomiczną czerpią od ekspertów finansowych – 47 proc. badanych, od rodziny i znajomych – 38 proc. oraz z własnego doświadczenia i intuicji – 37 proc. „Ponad połowa Polaków (52 proc.) nie podejmuje aktywnych kroków, by zwiększać swoją wiedzę o finansach, korzystając głównie z przypadkowych źródeł informacji. Najmniejszą aktywność wykazują w obszarach związanych z kredytami i długami, inwestycjami, finansami publicznymi oraz przedsiębiorczością” – wskazano w raporcie.

Źródło: PAP/XYZ