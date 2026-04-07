07.04.2026

Wzrósł odsetek Polaków deklarujących poczucie bezpieczeństwa finansowego

41 proc. ankietowanych Polaków deklaruje poczucie bezpieczeństwa finansowego – wynika z opublikowanego we wtorek badania nt. wiedzy ekonomicznej obywateli naszego kraju. Respondenci najczęściej wiążą poczucie bezpieczeństwa finansowego ze stabilizacją zawodową i posiadaniem poduszki finansowej.

Jak zauważają autorzy badania – Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW – w porównaniu do ubiegłego roku odsetek osób deklarujących poczucie zabezpieczenia finansowego wzrósł o 19 pkt. proc. Fundamentem bezpieczeństwa wydaje się być stabilizacja zawodowa, którą wskazało 49 proc. badanych. Przy czym zadowolenie z zarobków wykazał co trzeci ankietowany.

„Zdecydowanie rzadziej zwracano uwagę na czynniki zewnętrzne, takie jak poziom cen (20 proc.), stabilność krajowej gospodarki (18 proc.) czy sytuacja społeczna, polityczna i prawna w kraju (17 proc.). Stanowi to wyraźną zmianę w porównaniu z ubiegłym rokiem, wtedy stabilność sytuacji w kraju była ważna dla 38 proc. ankietowanych” – czytamy w komunikacie prasowym o badaniu.

Z badania wynika, że Polacy wiedzę ekonomiczną czerpią od ekspertów finansowych – 47 proc. badanych, od rodziny i znajomych – 38 proc. oraz z własnego doświadczenia i intuicji – 37 proc. „Ponad połowa Polaków (52 proc.) nie podejmuje aktywnych kroków, by zwiększać swoją wiedzę o finansach, korzystając głównie z przypadkowych źródeł informacji. Najmniejszą aktywność wykazują w obszarach związanych z kredytami i długami, inwestycjami, finansami publicznymi oraz przedsiębiorczością” – wskazano w raporcie.

Źródło: PAP/XYZ

Banknotes And Coins
Odsetek osób deklarujących poczucie bezpieczeństwa finansowego wzrósł w ciągu roku do 41 proc., tj. o 19 p.p. Fot. Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images
Nie epilog, lecz proces. O starości na współczesnej scenie
Starość weszła do teatru niepostrzeżenie. Tak jak wchodzi w życie. Niemniej nagle okazała się tematem nie do ominięcia. Ale kto spodziewa się tylko tragedii i dramatów, niech lepiej złapie się fotela. Nic nie jest tu tak oczywiste, jak się wydaje.
06.04.2026
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
07.04.2026
Pieniądze dzieci nie dają, ale pomagają je wychować. Analiza 10 lat programu 500/800 plus
Program 500/800 plus kosztował ponad 400 mld zł i wyraźnie ograniczył ubóstwo wśród dzieci, ale nie zwiększył trwale dzietności. W efekcie tylko częściowo spełnił swoje cele, a jego wysoki koszt rodzi pytania o zasadność obecnej formuły. 10 lat programu 500/800 plus: ponad 400 mld zł kosztów, wyraźny spadek ubóstwa dzieci, ale brak trwałego wpływu na dzietność. Czy potrzebna jest reforma świadczenia?
07.04.2026
Jakie będą Węgry, jeśli wygra opozycja? Program odnowy gospodarczej, zbliżenie z Unią, a co z Ukrainą?
Końcówka kampanii wyborczej na Węgrzech nabiera tempa. Wyścig o głosy wyborców najpewniej rozstrzygnie się minimalną różnicą. Ewentualna wygrana Pétera Magyara może oznaczać istotne zmiany nie tylko w kraju, lecz także w relacjach z Unią Europejską. Sprawdzamy, jak wygląda scenariusz Węgier po ewentualnym zwycięstwie opozycji.
05.04.2026
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Polskie firmy wchodzą do Nigerii. KUKE otwiera drzwi do miliardowych kontraktów
Polskie firmy mogą wziąć udział w jednych z największych projektów infrastrukturalnych w Nigerii. Dzięki zaangażowaniu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i brytyjskiej UK Export Finance (UKEF) zabezpieczono finansowanie modernizacji portów w Lagos o wartości 1 mld dolarów. Równolegle Nigeria szuka partnerów do budowy sieci światłowodowej w ramach projektu BRIDGE, co otwiera kolejne możliwości dla polskiego biznesu.
07.04.2026