Wartość kredytów hipotecznych udzielonych we współpracy z pośrednikami pobiła rekord

Firmy z sektora pośrednictwa finansowego zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) zaprezentowały wyniki za pierwszy kwartał 2026 r. Wzrosty widać zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym, we wszystkich trzech segmentach: kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz firmowych.

Zdaniem ZPF dane za pierwszy kwartał potwierdzają wysoką aktywność klientów i bardzo dobry początek roku dla sektora pośrednictwa finansowego.

Kredyty mieszkaniowe nadal najmocniejszym segmentem dla pośredników

Najmocniejszym segmentem dla pośredników nadal są kredyty hipoteczne. Jak wynika z danych ZPF, w pierwszym kwartale 2026 r. instytucje finansowe we współpracy z pośrednikami udzieliły 47,2 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości 22,43 mld zł. Była to rekordowa wartość.

Wzrost do poziomu 22,43 mld zł to o 10,7 proc. więcej w ujęciu kwartalnym i o 56,8 proc. w ujęciu rocznym.

Wzrost zanotowano także w kredytach gotówkowych i firmowych. W pierwszym kwartale roku pośrednicy biorący udział w badaniu uczestniczyli w udzieleniu 17,8 tys. kredytów gotówkowych o łącznej wartości 1,17 mld zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem oznacza to wzrost wartości o 8,9 proc., a w ujęciu rocznym – o 26,4 proc.

W obszarze współpracy z przedsiębiorcami pośrednicy finansowi byli obecni przy udzieleniu blisko 3,4 tys. kredytów o łącznej wartości 663,57 mln zł. To o 6,1 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2025 r. oraz o 45,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Rekordowe wyniki w pierwszym kwartale

– Wyniki pierwszego kwartału zaskoczyły wszystkich. Po bardzo dobrym 2025 r. i obiecujących prognozach na 2026 r. większość z nas zakładała mocny start roku. Ale osiągnięte wyniki przerosły oczekiwania – skomentował zaprezentowane przez ZPF dane Dominik Skrzycki, wiceprezes zarządu mFinanse.

Jak wskazuje ekspert, głównym motorem napędowym tych wolumenów były kredyty refinansowe.

– Od momentu rozpoczęcia przez NBP w zeszłym roku procesu obniżek stóp procentowych udział kredytów w scenariuszu refinansowym systematycznie się zwiększał, osiągając blisko jedną trzecią udziału w całościowej sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 r. Klienci, dostrzegając korzyści wynikające z refinansowania, coraz częściej korzystają z tej opcji optymalizacji kosztów zaciągniętych wcześniej kredytów. Rozwojowi tej sytuacji sprzyja również polityka cenowa banków, które zachęcają konsumentów licznymi ofertami specjalnymi do skorzystania z ich usług – zwraca uwagę Dominik Skrzycki.

Kredyty refinansowe w części banków odpowiadają już za 20–30 proc. sprzedaży hipotek – wskazuje z kolei Adrian Jarosz, prezes firmy Notus Finanse.

– Wyniki sprzedaży produktów kredytowych w pierwszym kwartale 2026 r. osiągnęły rekordowe poziomy w wielu segmentach rynku. Wzrosty widoczne są praktycznie we wszystkich obszarach finansowania. Najmocniej rośnie rynek hipoteczny. To efekt poprawy dostępności kredytów, wzrostu popytu na nieruchomości oraz wcześniejszych obniżek stóp procentowych – wskazuje prezes Notus Finanse.

Jak zwraca uwagę Adrian Jarosz, dynamiczny wzrost nie tylko kredytów mieszkaniowych, ale także firmowych i gotówkowych, pokazuje wysoką aktywność zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Jego zdaniem dane potwierdzają również rosnącą rolę pośredników finansowych jako kluczowego kanału sprzedaży produktów kredytowych. Jak wskazuje, w przypadku kredytów hipotecznych udział pośredników sięga dwóch trzecich całości rynku.

Dalszy rozwój rynku zależny od kilku czynników

Eksperci ZPF wskazują, że znaczenie pośredników finansowych rośnie m.in. dlatego, że Polacy coraz częściej potrzebują wsparcia w poruszaniu się po złożonym rynku ofert kredytowych.

– Sektor pośrednictwa finansowego pełni ważną funkcję informacyjną i porządkującą. W środowisku, w którym decyzje kredytowe są coraz bardziej złożone, klienci oczekują nie tylko dostępu do produktu, ale również przejrzystego wyjaśnienia warunków, kosztów i różnic między ofertami. To wzmacnia znaczenie profesjonalnych pośredników jako ważnego ogniwa pomiędzy klientem a instytucją finansową – mówi Agnieszka Kozioł, dyrektorka Departamentu Raportów i Analiz ZPF.

Jak wskazuje z kolei prezes ZPF Marcin Czugan, szczególnie ważna jest rola pośredników na rynku kredytów hipotecznych, zobowiązania te obejmują bowiem okres wielu lat.

– Pośrednicy wspierają klientów w porównywaniu ofert i dopasowaniu finansowania do możliwości finansowych oraz potrzeb mieszkaniowych. Wiedza i doświadczenie pośredników w wyjaśnianiu mechanizmów rynku hipotecznego stanowią ważny element edukacji finansowej. W warunkach zmieniających się stóp procentowych, wysokich cen nieruchomości i dużej liczby dostępnych ofert, takie wsparcie merytoryczne jest nie do przecenienia. Dlatego dalszy rozwój tego sektora jest ważny dla całego ekosystemu rynku finansowego w Polsce – wskazuje Marcin Czugan.

Dalszy rozwój rynku będzie zależał m.in. od poziomu stóp procentowych, sytuacji dochodowej gospodarstw domowych oraz stabilności otoczenia regulacyjnego – wskazuje ZPF.

W badaniu udział wzięło 7 firm z branży pośrednictwa kredytowego: ANG Odpowiedzialne Finanse, Credipass Polska, Expander Advisors, Lendi, mFinanse, Notus Finanse oraz Phinance.