Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.03.2026
NEWSROOM XYZ
20.03.2026 10:33

Wzrost nadwyżki na rachunku bieżącym strefy euro. EBC podał nowe dane o bilansie płatniczym za styczeń 2026 r.

EBC podał dane dotyczące rachunku bieżącego strefy euro. Wynika z nich, że w styczniu 2026 odnotowano nadwyżkę 38 mld euro. To wzrost (mdm) o 25 mld euro.

Nadwyżki odnotowano w handlu towarami (33 mld euro), usługami (16 mld euro) oraz w dochodach pierwotnych (4 mld euro). Te nadwyżki częściowo zrównoważył deficyt dochodów wtórnych (16 mld euro).

Z kolei w okresie od stycznia 2025 do stycznia 2026 na rachunku bieżącym strefy euro była nadwyżka w wysokości 261 mld euro (1,6 proc. PKB strefy euro). Tymczasem rok wcześniej było to 377 mld euro (2,5 proc. PKB). Spadek ten to efekt przejścia z nadwyżki (27 mld euro) do deficytu (56 mld euro) w dochodach pierwotnych. Wzrósł też deficyt w dochodach wtórnych (ze 176 mld euro do 185 mld euro). Zmiany te częściowo zrekompensowała większa nadwyżka handlowa (z 345 mld euro do 355 mld euro).

EBC podał też dane o inwestycjach bezpośrednich

Jeśli chodzi o inwestycje bezpośrednie, to rezydenci strefy euro dokonali w ciągu roku inwestycji netto w aktywa poza strefą euro na poziomie 151 mld euro (211 mld euro rok temu). W inwestycjach portfelowych zakupy netto akcji spoza strefy euro przez rezydentów spadły do 186 mld euro w ciągu roku, przy 256 mld euro w 2025. Zakupy netto dłużnych papierów wartościowych spoza strefy euro wzrosły do 599 mld euro z 575 mld euro (rdr).

W kategorii pozostałe inwestycje rezydenci strefy euro odnotowali nabycia netto aktywów poza strefą euro o wartości 670 mld euro w okresie 12 miesięcy do stycznia 2026 r. (wobec 421 mld euro w 2025), podczas gdy ich zobowiązania netto wzrosły do 492 mld euro (z 198 mld euro w 2025).

Ujęcie monetarne bilansu płatniczego strefy euro pokazuje, że zagraniczne aktywa netto instytucji finansowych i monetarnych strefy euro wzrosły w ciągu roku do stycznia 2026 o 295 mld euro. Wzrost ten był napędzany nadwyżką na rachunku bieżącym i kapitałowym oraz napływami netto do podmiotów spoza sektora banków i instytucji finansowych w inwestycjach portfelowych (akcje) i innych inwestycjach. Został jednak on częściowo zrównoważony przez odpływy netto w inwestycjach bezpośrednich, inwestycjach portfelowych (instrumenty dłużne) oraz innych przepływach.

W styczniu 2026 r. stan aktywów rezerwowych Eurosystemu wzrósł do 1 987,1 mld euro z 1 774,9 mld euro miesiąc wcześniej. Wynikał on głównie z dodatnich zmian cen (206,4 mld euro), związanych ze wzrostem cen złota, a w mniejszym stopniu z nabyć netto aktywów (1,5 mld euro), które zostały częściowo zrównoważone przez ujemne zmiany kursowe (4,1 mld euro).

Są najnowsze dane GUS o rynku pracy
siedziba Europejskiego Banku Centralnego (EBC) we Frankfurcie
Europejski Bank Centralny podał dane o bilansie płatniczym strefy euro. Fot. Raimund Linke/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
