Wzrost PKB w strefie euro w czwartym kwartale nieco niższy od prognoz

Wzrost gospodarczy w strefie euro w czwartym kwartale 2025 r. okazał się niższy od prognoz. PKB strefy wzrósł o 0,2 proc. w ujęciu kwartalnym – podał Eurostat. Konsensus oczekiwań wynosił 0,3 proc.

Wzrost gospodarczy w całej UE wyniosło w czwartym kwartale 2025 r. także 0,2 proc.

Tempo wzrostu spadło w porównaniu z trzecim kwartałem 2025 r., kiedy PKB wzrósł o 0,3 proc. w strefie euro i o 0,4 proc. w UE.

Najwyższy wzrost spośród państw UE zanotowała w czwartym kwartale Malta (o 2,1 proc. w ujęciu kwartalnym). W czterech krajach zanotowano spowolnienie tempa wzrostu. Największy spadek miał miejsce w Irlandii, o 3,8 proc. Odczyt dla Polski wyniósł 1 proc.

Jeśli chodzi o poszczególne składniki PKB, w czwartym kwartale 2025 r. w strefie euro odnotowano wzrost o 0,4 proc. w przypadku konsumpcji prywatnej, wzrost o 0,5 proc. w przypadku wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 0,6 proc. Eksport i import zanotowały spadek odpowiednio o 0,4 proc. i 0,2 proc.

W ujęciu rocznym wzrost PKB (skorygowany sezonowo) wyniósł 1,2 proc. w strefie euro i o 1,4 proc. w UE w czwartym kwartale 2025 r. W trzecim kwartale odczyt wyniósł odpowiednio 1,4 proc. w strefie euro i 1,7 proc. w UE w poprzednim kwartale.

W całym 2025 r. PKB wzrósł o 1,4 proc. w strefie euro i o 1,5 proc. w całej Unii.

Najwyższe tempo wzrostu PKB spośród państw UE w 2025 r. zanotowały Irlandia (12,3 proc. w ujęciu rocznym), Malta (4 proc.) oraz Cypr (3,8 proc.). Najniższe okazały się odczyty dla Niemiec i Finlandii (po 0,2 proc. rok do roku) oraz Węgier (0,4 proc.).

In 2025, real gross domestic product (GDP) of the EU increased by 1.5%.📈



Highest increases:

🇮🇪Ireland (+12.3% compared with 2024)

🇲🇹Malta (+4.0%)

🇨🇾Cyprus (+3.8%)



Smallest increases:

🇩🇪Germany and 🇫🇮Finland (+0.2% each)

🇭🇺Hungary (+0.4%)



Read more 👉https://t.co/ktVQApQ9lN pic.twitter.com/I4cgupkVZA — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) March 6, 2026