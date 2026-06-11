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NEWSROOM XYZ
11.06.2026 08:23

Z rynków wschodzących w maju odpłynęło 26,6 mld dolarów

Z rynków wschodzących w maju odpłynął kapitał wart 26,6 mld dolarów, odwracając kwietniowy napływ na poziomie 70,6 mld dolarów – wynika z najnowszego raportu Institute of International Finance (IIF).

Odpływ kapitału był efektem przede wszystkim wyprzedaży akcji. W tym segmencie saldo spadło do minus 37 mld dolarów. Jednocześnie wartość inwestycji w instrumenty dłużne pozostała dodatnia na poziomie 10,4 mld dolarów. To częściowo złagodziło skalę odpływu.

Największa presja dotyczyła rynków azjatyckich, które odpowiadały za większość globalnych odpływów. Inne regiony odnotowały niewielkie napływy kapitału. Do Europy Wschodniej napłynęło ok. 2,6 mld dolarów. W tym regionie dodatnie saldo dotyczyło głównie rynku długu, podczas gdy odpływy z akcji były marginalne.

Według IIF zmiana kierunku przepływów wiąże się m.in. ze wzrostem rentowności obligacji USA, bardziej restrykcyjną polityką banków centralnych oraz utrzymującą się presją inflacyjną.

IIF ocenia, że majowe dane wskazują na selektywne ograniczanie ryzyka przez inwestorów, a nie ich masowe wycofywanie się z rynków wschodzących.

Źródło: PAP

Banknoty - dolar, euro, funt
Z rynków wschodzących w maju odpłynął kapitał – wynika z raportu IIF. Fot. Matt Cardy/Getty Images
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