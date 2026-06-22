22.06.2026 16:12
Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło na koniec maja o 46,8 mld zł
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja wzrosło o 2,2 proc. w porównaniu z kwietniem – podał resort finansów w szacunkowych danych.
Oznacza to wzrost o 46,8 mld zł do poziomu 2 bln 135,6 mld zł.
Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:
- dług krajowy – ok. 1 bln 715,3 mld zł,
- dług w walutach obcych – ok. 420,3 mld zł.
Zadłużenie w walutach obcych odpowiadało więc za 19,7 proc. całego długu Skarbu Państwa.
Polecamy:
- Geopolityka podnosi koszt długu. Polska odczuwa to bardzo mocno
- Deficyt sektora rządowego i samorządowego w 2025 r. wyniósł 7,3 proc. PKB
- VAT i akcyza poniżej planu. Czy budżet wytrzyma koszt tańszych paliw?
Źródło: PAP