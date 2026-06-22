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22.06.2026 16:12

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło na koniec maja o 46,8 mld zł

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja wzrosło o 2,2 proc. w porównaniu z kwietniem – podał resort finansów w szacunkowych danych.

Oznacza to wzrost o 46,8 mld zł do poziomu 2 bln 135,6 mld zł.

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

  • dług krajowy – ok. 1 bln 715,3 mld zł,
  • dług w walutach obcych – ok. 420,3 mld zł.

Zadłużenie w walutach obcych odpowiadało więc za 19,7 proc. całego długu Skarbu Państwa.

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Źródło: PAP

Banknot 200 zł (PLN)
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja wzrosło o 2,2 proc. w porównaniu z kwietniem – podał resort finansów w szacunkowych danych. Fot. Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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