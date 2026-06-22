Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło na koniec maja o 46,8 mld zł

Kategorie artykułu: Świat Jak ograć supermocarstwo? Filipiński admirał, który postawił się Chinom (WYWIAD) Komendant Filipińskiej Straży Przybrzeżnej opowiada o dowodach na agresywne działania Chin wobec sąsiadów, o wojnie hybrydowej i o sojuszach w świecie, w którym obowiązuje prawo pięści. „Wszyscy mają…

Kategorie artykułu: Biznes Zaufanie na wynajem. Startup chce zmienić reguły gry na rynku najmu Blisko 9 mld zł zaległości czynszowych, 70 proc. właścicieli z problemowym najemcą – to dane, które tłumaczą, dlaczego wybór lokatora w Polsce wciąż przypomina grę w ciemno. Startup zaufanylokator.pl…