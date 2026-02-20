Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów chcą rozpocząć produkcję min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych

Spółka zależna Niewiadów PGM – Zakłady Sprzętu Precyzyjnego chce odtworzyć produkcję min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych. Pierwsze zamówienia powinny spłynąć jeszcze w tym roku, a produkcja ma ruszyć w 2027 r.

Zakłady w Niewiadowie przez lata dostarczały miny siłom zbrojnym. Spółka przeprowadziła więc analizę dokumentacji technicznej historycznych produktów i przygotowała infrastrukturę do wznowienia produkcji. Firma zabezpieczyła też łańcuchy dostaw oraz przygotowała plan rozbudowy mocy produkcyjnych. Do oferty trafią też miny przeciwpancerne, także produkowane na podstawie istniejącej dokumentacji czy kompetencji technologicznych.

– Zakończyliśmy fundamentalny etap odbudowy kompetencji technologicznych w obszarze środków inżynieryjnych. Posiadamy dokumentację, zaplecze techniczne oraz doświadczoną kadrę, które pozwalają nam w krótkim czasie uruchomić produkcję. Niewiadów ma w tym zakresie wieloletnią tradycję i realne zdolności przemysłowe – tłumaczy Krystian Gąsior, prezes zarządu Zakładów Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów.

– Odbudowa krajowych zdolności w zakresie produkcji min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych to element budowy suwerenności przemysłowej oraz odpowiedź na rosnące potrzeby związane ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO i rozbudową systemów inżynieryjnych. Jesteśmy przekonani, że jako jedna z najlepiej przygotowanych prywatnych grup przemysłowych w Polsce możemy odegrać w tym procesie istotną rolę – dodaje Adam Januszko, prezes zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna.

Polska wychodzi z konwencji ottawskiej

Decyzja spółki to efekt wyjścia Polski, Finlandii, Ukrainy oraz państw bałtyckich z konwencji ottawskiej, która zakazuje produkcji, składowania i używania min przeciwpiechotnych. Decyzję w tej sprawie podpisał w 2025 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda. W czwartek premier Donald Tusk na pokazie broni bezzałogowej, w tym nowego systemu minowania Bluszcz, zapowiadał, że to już ostatnie dni obowiązywania tej konwencji. Wojsko będzie zaś w stanie zaminować całą wschodnią granicę w 48 godzin.

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów to firma z ponad 100-letnią historią. Dokumentacja techniczna oraz wykwalifikowana kadra pozwalają produkować wyspecjalizowane wyroby dla wojska – od pocisków rakietowych i granatów po miny sygnalizacyjne.

Niewiadów Polska Grupa Militarna to spółka notowana na rynku NewConnect, która obecnie przenosi się na główny parkiet GPW. Jej korzenie sięgają 1920 r., kiedy rozpoczęła produkcję wyrobów wojskowych. W 2011 r. firma ogłosiła upadłość, a jej część zbrojeniową przejęła w 2019 r. spółka Works 11 należąca do Michała Lubińskiego. Z kolei w 2025 r. doszło do połączenia z Polską Grupą Militarną. W tym samym roku fundusz Fidera zainwestował w spółkę 250 mln zł, finansując budowę fabryki amunicji 155 mm. Grupa Niewiadów podpisała także memorandum z amerykańskim koncernem Northrop Grumman.