30.03.2026

Zapasy gazu w Polsce sięgają 45 proc. W reszcie UE jest o wiele gorzej

Zapełnienie magazynów gazu ziemnego w Unii Europejskiej sięga 28,1 proc. – wynika z wyliczeń Gas Infrastructure Europe. Średnia na tę porę roku to 41 proc. W Polsce zapełnienie magazynów przekracza 45 proc.

Łącznie w magazynach państw UE znajduje się 321 TWh gazu. W Polsce jest to 16,5 TWh, co oznacza zapełnienie na poziomie 45,4 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów to jedynie 5,3 proc. Lepiej jest we Francji (21,7 proc.) i Niemczech (22,2 proc.). Z kolei Czesi mają magazyny gazu wypełnione w 28,8 proc., a Węgrzy w 32,9 proc. W Austrii jest to 35,5 proc., a we Włoszech – 43,5 proc.

Lepiej od Polski wypada Hiszpania, z zapełnieniem na poziomie 56,4 proc.

Ceny gazu są znacząco wyższe z powodu paraliżu żeglugi przez Cieśninę Ormuz, którą przepływa 20 proc. światowych dostaw LNG. Cieśnina jest sparaliżowana od 28 lutego, gdy rozpoczęła się wojna na Bliskim Wschodzie.

27 lutego, na dzień przed atakiem USA i Izraela na Iran, benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie kosztowały około 32 euro za MWh. Obecnie jest to już około 55 euro.

Źródło: PAP, XYZ

Zapełnienie magazynów gazu ziemnego w Unii Europejskiej sięga 28,1 proc. Fot. Getty Images
Świat się zbroi. Polska Izba Dual Use chce zmienić nasz kraj w ośrodek produkcji dla armii
Dziś wszystkie kraje zwiększają wydatki na zbrojenia, polski rząd zamierza wydać na obronność 2 bln zł. To niepowtarzalna szansa na zbudowanie silnego przemysłu, który będzie pracował nie tylko na potrzeby kraju, ale całej Europy, a nawet świata i dostarczał rozwiązania nie tylko armiom, ale też cywilom. Ruszyła izba, która zadba o interesy biznesu. Ma już poparcie ponad setki firm.
30.03.2026
Były raper premierem Nepalu. Efekt protestów Generacji Z
35-letni Balendra Shah, szerzej znany pod artystycznym pseudonimem Balen, od piątku kieruje rządem leżącego w Himalajach kraju. Były raper i burmistrz Katmandu pomógł wywrócić stolik dotychczasowego politycznego establishmentu po ubiegłorocznych masowych protestach antykorupcyjnych.
28.03.2026
Dino ciągnie w dół WIG20. Notowania GPW 27 marca 2023 r.
Końcówka tygodnia na GPW upłynęła pod znakiem spadków Dino, zniżkowały też spółkidzieżowe. Spadki Dino (rzędu 16 proc.) były aż tak znaczące, że pociągnęły w dół cały WIG20, który kończył dzień spadkami rzędu 1,5 proc.
27.03.2026
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
29.03.2026
Wielka przebudowa. Jak nie zmarnować miliardów na historyczne inwestycje
Polska wkracza w okres bezprecedensowego boomu inwestycyjnego, w ramach którego setki miliardów złotych popłyną m.in. na budowę nowoczesnej infrastruktury i transformację energetyki. Kluczem do sprawnego wykorzystania tych środków może być zdroworozsądkowe podejście do stosowania prawa zamówień publicznych.
30.03.2026
Niespodziewane zmiany u Świadków Jehowy. Dlaczego łagodzą zakaz transfuzji krwi?
Zakaz przetaczania krwi od dekad jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych zasad dotyczących życia i śmierci Świadków Jehowy. Przez lata był on raczej zaostrzany niż łagodzony. Dlatego najnowsza, ogłoszona właśnie przez kierownictwo organizacji liberalizacja może zaskakiwać nawet samych wyznawców. Co mogło stać za tą decyzją?
29.03.2026