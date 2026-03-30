Zapasy gazu w Polsce sięgają 45 proc. W reszcie UE jest o wiele gorzej

Zapełnienie magazynów gazu ziemnego w Unii Europejskiej sięga 28,1 proc. – wynika z wyliczeń Gas Infrastructure Europe. Średnia na tę porę roku to 41 proc. W Polsce zapełnienie magazynów przekracza 45 proc.

Łącznie w magazynach państw UE znajduje się 321 TWh gazu. W Polsce jest to 16,5 TWh, co oznacza zapełnienie na poziomie 45,4 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów to jedynie 5,3 proc. Lepiej jest we Francji (21,7 proc.) i Niemczech (22,2 proc.). Z kolei Czesi mają magazyny gazu wypełnione w 28,8 proc., a Węgrzy w 32,9 proc. W Austrii jest to 35,5 proc., a we Włoszech – 43,5 proc.

Lepiej od Polski wypada Hiszpania, z zapełnieniem na poziomie 56,4 proc.

Ceny gazu są znacząco wyższe z powodu paraliżu żeglugi przez Cieśninę Ormuz, którą przepływa 20 proc. światowych dostaw LNG. Cieśnina jest sparaliżowana od 28 lutego, gdy rozpoczęła się wojna na Bliskim Wschodzie.

27 lutego, na dzień przed atakiem USA i Izraela na Iran, benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie kosztowały około 32 euro za MWh. Obecnie jest to już około 55 euro.

Źródło: PAP, XYZ