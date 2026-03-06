Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.03.2026
NEWSROOM XYZ
06.03.2026 20:44

Zatrzymanie Ukraińców w Budapeszcie. MSZ: siedmiu pracowników banku już wróciło do kraju

Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha poinformował, że siedmiu obywateli Ukrainy zatrzymanych w Budapeszcie zostało uwolnionych i bezpiecznie wróciło do kraju. Sprawa wywołała napięcia między Kijowem a władzami Węgier.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha przekazał prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, że siedmiu obywateli Ukrainy zatrzymanych dzień wcześniej na Węgrzech zostało uwolnionych.

Jak poinformował szef dyplomacji, chodzi o pracowników państwowego Oszczadbanku.

„Obecnie są już bezpieczni i przekroczyli ukraińską granicę. Nasi konsulowie udzielili im niezbędnej pomocy” – napisał Sybiha w mediach społecznościowych.

Minister podziękował także pracownikom ukraińskiego MSZ, ambasady w Budapeszcie oraz instytucjom państwowym i bankom, które zaangażowały się w działania na rzecz ich uwolnienia.

Decyzja o wydaleniu z Węgier

Wcześniej rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs poinformował, że po ustaleniach władz zdecydowano o wydaleniu z kraju wszystkich siedmiu Ukraińców.

Według węgierskich służb zatrzymani przewozili znaczne ilości gotówki.

Ukraińskie MSZ zareagowało na tę sytuację dyplomatycznie. Do resortu wezwano pełniącego obowiązki charge d’affaires ambasady Węgier w Kijowie. Dyplomata ma wyjaśnić okoliczności oraz podstawy prawne zatrzymania pracowników banku.

Kijów zapowiada możliwe działania odwetowe

Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy podkreśliło, że zastrzega sobie możliwość podjęcia kroków odwetowych. Wśród rozważanych działań wymieniono sankcje oraz inne środki ograniczające wobec osób zaangażowanych w zatrzymanie obywateli Ukrainy.

Resort nie wyklucza także uruchomienia międzynarodowych mechanizmów prawnych w tej sprawie.

Szef MSZ poinformował również, że w Kijowie odbyło się spotkanie z ambasadorami państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Podczas rozmów przedstawiciele ukraińskiego sektora bankowego przedstawili szczegółowe informacje dotyczące całej sytuacji.

Transport milionów dolarów i złota

Według informacji przekazanych przez węgierską Krajową Administrację Podatkową i Celną zatrzymanie miało związek z transportem dużych wartości pieniężnych.

W dwóch pojazdach należących do Oszczadbanku przewożono z Austrii na Ukrainę 40 mln dolarów, 35 mln euro oraz 9 kg złota.

Minister Sybiha stwierdził jednocześnie, że Ukraina dostrzegała wcześniej sygnały mogące wskazywać na przygotowanie prowokacji.

Jego zdaniem w całej sprawie może być widoczny również rosyjski ślad. Jak zaznaczył, wydarzenia mogą mieć związek z wizytami przedstawicieli władz Węgier w Moskwie oraz z szerszym ciągiem działań o charakterze politycznym.

Źródło: PAP

Premier Węgier Viktor Orban na tle flag Unii Europejskiej
Premier Węgier Viktor Orban na tle flag Unii Europejskiej Fot. EPA/OLIVIER MATTHYS
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zbrojeniowa CSG rozrasta się. Przejęcie na Węgrzech, inwestycje na Słowacji...
Czeski gigant obronny wchodzi do kolejnego kraju – tym razem na Węgry. Będzie tam produkował samochody Tatra wyposażone w systemy Himars. Wspólnie z Francuzami chce też postawić na Słowacji nową fabrykę amunicji. To segment produkcji, który – wobec wciąż rosnącego popytu – Czechoslovak Group zamierza szczególnie szybko rozwijać.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska cyfrowa, ale czy suwerenna? „Sprzedawcom zagranicznych technologii nie chodzi o polską rację stanu” (WYWIAD)
Zagraniczne firmy technologiczne nie muszą kryć się z lobbingiem w Polsce. Robią to publicznie. I choć ze strony administracji publicznej istnieje coraz większe zainteresowanie budową suwerenności cyfrowej, to do sukcesu jeszcze daleka droga – przekonuje Michał Hetmański, prezes fundacji Instrat i jeden z autorów raportu o monopolu zagranicznych firm technologicznych w dostawach narzędzi dla polskiej administracji.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy wydali 3,4 mld zł na leki na cukrzycę i otyłość. Czy nowe preparaty to rewolucja?
Polki i Polacy wydają miliardy złotych na leki stosowane w cukrzycy i leczeniu otyłości. Znane na całym świecie preparaty pomagają kontrolować poziom cukru i redukować masę ciała. Jednak coraz częściej są używane poza wskazaniami. Czy to medyczna rewolucja, czy rozkwit niebezpiecznej mody, która mówi, że szczęście ma rozmiar XS?
04.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dlaczego Izrael uderzył właśnie teraz? Polityczny plan Netanjahu
Dziś, u progu 30. rocznicy sięgnięcia po raz pierwszy po władzę, Benjamin Netanjahu, najdłużej urzędujący premier Izraela, znajduje się w centrum zbrojnej konfrontacji, która niemalże od zawsze stanowiła tło dla jego politycznej kariery i kształtowała jego światopogląd.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pool jądrowy zaczyna nabierać kształtu. Rynek ubezpieczeń szykuje wspólny front (DEBATA)
Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej wymusza stworzenie mechanizmu, którego krajowy rynek ubezpieczeń jeszcze nie testował. Kilkunastu ubezpieczycieli chce wspólnie wziąć na siebie ryzyko atomowe i zbudować krajowy pool. Pytanie nie brzmi już, czy powstanie, ale jak go zorganizować, by zadziałał w praktyce. Przedstawiamy wnioski z debaty „W drodze do poolu jądrowego" zorganizowanej przez redakcję XYZ.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Odbicie na giełdzie. Akcje CD Projekt rosły najszybciej. Dzień na GPW 4 marca 2026 r.
Środowa sesja na GPW upłynęła w zupełnie innej atmosferze od wtorkowej. Główne indeksy warszawskiego parkietu wzrosły, ponieważ inwestorzy skorzystali z wczorajszej obniżki cen.
04.03.2026