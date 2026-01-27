PKP Cargo: setki zwolnień i restrukturyzacja spółki

PKP Cargo w 2025 roku zwolniło 450 pracowników – poinformowała spółka we wtorek w komunikacie giełdowym. Na koniec 2025 roku firma zatrudniała 8 415 osób, wobec ponad 13 tys. przed rozpoczęciem zwolnień grupowych.

W odpowiedzi na pytania akcjonariusza PKP Cargo podało, że w 2024 roku w ramach zwolnień grupowych wręczono 2 515 wypowiedzeń umów o pracę. Dodatkowo 1 150 pracowników odeszło z innych przyczyn, m.in. w związku z przejściem na emeryturę lub wygaśnięciem umów.

W 2025 r. spółka przeprowadziła kolejną falę zwolnień grupowych, w wyniku której pracę straciło 450 osób. PKP Cargo nie podało, w których jednostkach redukcje były największe.

Spółka poinformowała, że 31 grudnia 2025 roku zatrudniała 8 415 pracowników, podczas gdy na koniec 2024 roku – przed uruchomieniem procedury zwolnień grupowych – stan zatrudnienia wynosił 13 376 osób. Oznacza to spadek zatrudnienia o blisko 5 tys. etatów.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym akcjonariuszem jest PKP SA, posiadające 33,01 proc. udziałów. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze 54,91 proc. W III kwartale 2025 roku PKP Cargo wypracowało 7,5 mln zł zysku netto oraz 36,1 mln zł zysku operacyjnego.

W okresie dziewięciu miesięcy 2025 roku spółka przeznaczyła na inwestycje 304,2 mln zł, co oznacza spadek o 42,9 proc. rok do roku. Inwestycje dotyczyły m.in. taboru, aktywów niematerialnych oraz remontów. W lipcu 2024 roku sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w zakładach i centrali.

Źródło: PAP