Zbiory owoców i warzyw w tym roku mogą być mniejsze. Tak szacuje GUS

Produkcja warzyw gruntowych w Polsce w 2026 r. została wstępnie oszacowana na ok. 3,7 mln ton wobec 4,1 mln ton rok wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). To spadek o 9,8 proc. Jeszcze mniejsze będą zbiory z drzew owocowych.

Tegoroczne zbiory warzyw i owoców w Polsce będą niższe niż rok temu – szacuje GUS. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Łączne zbiory owoców z drzew w 2026 r. wyniosą ok. 3,4 mln ton. To o 18,6 proc. mniej niż przed rokiem. Spadnie także produkcja owoców jagodowych. Wyjątkiem są porzeczki, których zbiory wzrosną o 4,4 proc. rok do roku – szacuje GUS.

Na spadek zbiorów warzyw gruntowych wpłynęły m.in. warunki w początkach okresu wegetacji. Niedostateczna ilość opadów, niska wilgotność gleby oraz utrzymujące się chłody opóźniały prace polowe i powodowały nierównomierne wschody roślin. Dodatkowo pod koniec kwietnia wystąpiły silne przymrozki, które lokalnie uszkodziły wcześniej posadzone warzywa.

W przypadku owoców na wielkość produkcji negatywnie wpłynęły przede wszystkim wiosenne przymrozki, niedobór opadów oraz fale upałów występujące pod koniec czerwca. Poprawa warunków pogodowych w lipcu wpłynęła korzystnie na kondycję roślin i przyrost plonów. Ale nie zrekompensowała strat spowodowanych wcześniejszym przebiegiem pogody – stwierdza GUS.

Źródło: PAP