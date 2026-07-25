ZE PAK dostanie od UniCredit 340 mln zł na inwestycje

Zespół Elektrowni PAK dostanie 340 mln zł kredytu od UniCredit. Pieniądze trafią do spółki w dwóch transzach i zostaną przeznaczone głównie na inwestycje.

UniCredit udzieli ZE PAK

Fot. UniCredit

Zespół Elektrowni PAK podpisał umowę z UniCredit, która przewiduje udzielenie ZE PAK kredytu terminowego do kwoty nie wyższej niż 340 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Kredyt został podzielony na dwie transze: Zieloną Transzę do kwoty 295 mln zł oraz transzę B do kwoty 45 mln zł.

Spółka przeznaczy pieniądze z Zielonej Transzy na finansowanie lub refinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Z kolei środki z transzy B trafią na realizację tzw. Projektu Opole oraz bieżące potrzeby spółki.

Umowa nakłada na ZE PAK zobowiązanie do utrzymywania określonego wskaźnika zadłużenia. Spółka ma spłacić kredyt do lipca 2031 r.

ZE PAK jest właścicielem m.in. elektrowni Konin i Pątnów oraz PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin. W 2020 r. spółka ogłosiła nową strategię, której celem jest odejście od węgla do zielonej energii. Od tego czasu ZE PAK inwestował m.in. w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz rozpoczął produkcję wodoru. Równolegle zapowiedział zamknięcie ostatniej odkrywki węgla brunatnego w pierwszej połowie 2026 r.

Prezesem spółki od grudnia 2025 r. jest Piotr Żak. To syn miliardera Zygmunta Solorza, którego spółka jest większościowym udziałowcem w ZE PAK. W październiku 2025 r. Zygmunt Solorz został odwołany wraz z żoną z rady nadzorczej ZE PAK.