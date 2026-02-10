Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
10.02.2026 10:08

Zima pozytywnym impulsem dla branży HoReCa

Barometr EFL dla branży HoReCa na I kw. 2026 r. sięgnął 54 pkt. To najlepszy wynik od III kw. 2021 r., na co wpływają przede wszystkim prognozy sprzedaży – wzrostu oczekuje 31 proc. firm z sektora. To efekt ferii zimowych, które wzmacniają popyt.

Wynik subindeksu to najlepszy odczyt od kilku lat i kolejny krok w górę. Widać to szczególnie w prognozach sprzedaży, które w sezonie zimowym z feriami w tle potrafią zadziałać jak naturalny „dopalacz” dla obłożenia i liczby rezerwacji – mówi Piotr Warmuła, dyrektor departamentu sprzedaży rynku maszyn i urządzeń w EFL.

W I kw. 2026 r. 17,5 proc. przedsiębiorców planuje większe inwestycje. To wzrost o 10 pkt proc. w porównaniu z IV kw. 2025 r.. Równocześnie jednak 40 proc. planuje ograniczenie wydatków inwestycyjnych.

Rośnie grupa firm gotowych zwiększać nakłady, ale jednocześnie częściej pojawia się ostrożność i decyzje o ograniczaniu budżetów. To sygnał, że branża, mimo dobrego popytu, nadal uważnie liczy koszty i pilnuje bezpieczeństwa finansowego – ocenia Piotr Warmuła.

Z kolei 19 proc. przedsiębiorców przewiduje poprawę płynności finansowej (-1 pkt proc. kw./kw.) a 11 proc. –większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne (+5 pkt proc.).

Z projektu króla spekulantów Rafała Zaorskiego wyparowały miliony. Po latach padają mocne oskarżenia
Rafał Zaorski to giełdowy inwestor-influencer, często nazywany „królem polskich spekulantów giełdowych” i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci tego rynku. Osoby z jego otoczenia kreślą jednak inny obraz: człowieka skupionego na grze i byciu w centrum uwagi, który – gdy pieniądze ze wspólnego przedsięwzięcia „wyparowują”, jak w przypadku tokena BSB – unika współpracowników. Lista ich zarzutów jest długa, choć prokuratura nie uznała, że doszło do sprzeniewierzenia pieniędzy. Sam Zaorski zapowiada, że „powróci do projektu”.
10.02.2026
Nie tylko pasażerowie. Lotnisko w Radomiu z nową strategią rozwoju
Spółka Polskie Porty Lotnicze (PPL) zaprezentowała nową strategię dla Portu Lotniczego Warszawa-Radom. Lotnisko, które rokrocznie generuje straty na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych, ma teraz zyskać nową odsłonę i nowe funkcje.
09.02.2026
Rozwód w urzędzie zamiast w sądzie. Uproszczenie procedur czy „banalizacja małżeństwa”?
Rozwody pozasądoweW parlamencie toczy się dyskusja nad wprowadzeniem w Polsce nowej instytucji – rozwodu pozasądowego, dokonywanego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zwolennicy projektu wskazują na uproszczenie procedur i odciążenie sądów. Krytycy mówią o ryzyku „banalizacji” rozwodów i osłabieniu ochrony małżeństwa. Spór szybko nabrał wymiaru politycznego i ideologicznego. My skupiamy się na samej procedurze i jej konsekwencjach praktycznych.
09.02.2026
Miliardowa gra o przyszłość InPostu. Kurs wystrzelił, co o ofercie sądzą analitycy?
Zarząd i rada nadzorcza InPost jednogłośnie poparły gotówkową ofertę przejęcia spółki przez konsorcjum międzynarodowych inwestorów z udziałem Advent International i FedEx. Transakcja, wyceniająca firmę na 7,8 mld euro, ma zapewnić akcjonariuszom wysoką premię, a spółce – kapitałowe i operacyjne wsparcie dla dalszej ekspansji w europejskiej logistyce e-commerce, przy zachowaniu niezależności operacyjnej i centrali w Polsce. "Z FedExem będziemy działać jak konkurenci" - przekonywał na konferencji prasowej szef rady nadzorczej InPostu, Hein Pretorius."
09.02.2026
Quiz dnia XYZ | 10 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
10.02.2026
Na GPW dominowała zieleń, akcje Budimexu wzrosły najbardziej. Dzień na GPW 9 lutego 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wzrost wartości głównych indeksów. Spółki notowane na warszawskim parkiecie skorzystały z optymizmu, jaki udzielił się inwestorom po ogłoszeniu przejęcia akcji InPostu.
09.02.2026