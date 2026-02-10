Zima pozytywnym impulsem dla branży HoReCa

Barometr EFL dla branży HoReCa na I kw. 2026 r. sięgnął 54 pkt. To najlepszy wynik od III kw. 2021 r., na co wpływają przede wszystkim prognozy sprzedaży – wzrostu oczekuje 31 proc. firm z sektora. To efekt ferii zimowych, które wzmacniają popyt.

– Wynik subindeksu to najlepszy odczyt od kilku lat i kolejny krok w górę. Widać to szczególnie w prognozach sprzedaży, które w sezonie zimowym z feriami w tle potrafią zadziałać jak naturalny „dopalacz” dla obłożenia i liczby rezerwacji – mówi Piotr Warmuła, dyrektor departamentu sprzedaży rynku maszyn i urządzeń w EFL.

W I kw. 2026 r. 17,5 proc. przedsiębiorców planuje większe inwestycje. To wzrost o 10 pkt proc. w porównaniu z IV kw. 2025 r.. Równocześnie jednak 40 proc. planuje ograniczenie wydatków inwestycyjnych.

– Rośnie grupa firm gotowych zwiększać nakłady, ale jednocześnie częściej pojawia się ostrożność i decyzje o ograniczaniu budżetów. To sygnał, że branża, mimo dobrego popytu, nadal uważnie liczy koszty i pilnuje bezpieczeństwa finansowego – ocenia Piotr Warmuła.

Z kolei 19 proc. przedsiębiorców przewiduje poprawę płynności finansowej (-1 pkt proc. kw./kw.) a 11 proc. –większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne (+5 pkt proc.).