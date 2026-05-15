Zjednoczone Emiraty Arabskie przyspieszają prace nad drugim rurociągiem, który ma ominąć cieśninę Ormuz

Abu Dhabi przyspiesza prace nad rurociągiem z emiratu do portu Fujairah. Magistrala, której otwarcie przewidziano na 2027 r., ma pozwolić ominąć cieśninę Ormuz. Podwoi też możliwości eksportowe Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

– ADNOC jest spozycjonowana jako wiarygodny i odpowiedzialny producent energii, który jest w stanie odpowiedzialnie zwiększyć produkcję, by spełnić oczekiwania rynku, gdy pozwolą na to problemy z eksportem – tłumaczył następca tronu Abu Dhabi książę Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan.

Zjednoczone Emiraty Arabskie produkowały przed wojną około 3 mln baryłek ropy dziennie, choć samo Abu Dhabi chce mieć możliwości produkcji aż 4,9 mln baryłek. Gdy wybuchła wojna USA i Izraela z Iranem, a Teheran zamknął cieśninę Ormuz, ZEA przykręciły produkcję do 1,8–2,1 mln baryłek ropy dziennie.

Okazało się bowiem, że istniejący rurociąg Habshan – Fujairah może przesłać zaledwie 1,8 mln baryłek. Dlatego też ZEA postanowiły zbudować drugą magistralę. Przyda się to zwłaszcza po wystąpieniu z kartelu OPEC, gdy Abu Dhabi nie będzie już limitowane ustaleniami dotyczącymi produkcji ropy.