Złe dane z amerykańskiej gospodarki. W styczniu było najwięcej zwolnień od 2009

W styczniu 2026 w amerykańskiej gospodarce zwolniono najwięcej pracowników od 2009 roku – alarmuje firma zajmująca się wsparciem ludzi trafiających na bezrobocie. Jednocześnie zatrudniono też najmniej osób od czasu kryzysu finansowego w 2009 roku.

Z danych Challenger, Gray & Christmas wynika, jak pisze CNBC, że w styczniu pracę straciło 108 435 osób. To wzrost rdr o 118 proc. i 205 proc. miesiąc do miesiąca. To także najwyższy wynik od 2009 roku, gdy kończył się potężny kryzys finansowy i kiedy Challenger zaczął śledzić dane o zwolnieniach. Jednocześnie firmy zatrudniły tylko 5306 nowych pracowników, co również jest najsłabszym wynikiem od 2009 roku.

– Zwykle najwięcej cięć etatów widzimy w pierwszym kwartale roku. Jednak ta liczba jest rekordowa, jak na styczeń – tłumaczy Andy Challenger. – To oznacza, że większość planów zwolnień stworzono już w 2025 roku, a to zaś oznacza, że przedsiębiorcy wcale nie patrzą optymistycznie na 2026 rok – dodaje.

Jednocześnie jednak liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych w tygodniu, który skończył się 31 stycznia, wyniosła 231 tysięcy osób i jest najwyższa od wczesnego grudnia. CNBC dodaje jednak, że może to być efektem potężnego ataku zimy, bo długookresowy trend zasiłków był najniższy od października 2024 roku.

Najgorzej jest w sektorze transportu – UPS zapowiedziało zwolnienie więcej niż 30 tys. pracowników – oraz w technologii. Tylko Amazon chce zwolnić około 16 tys. pracowników. Spadło też planowane zatrudnienie w styczniu o 13 proc. rdr i o 49 proc. mdm.

CNBC przypomina, że dane firmy Challenger mogą być zmienne i nie zawsze skorelowane z oficjalnymi statystykami rynku pracy. Jednocześnie jednak, jak wynika z informacji Departamentu Pracy, ponad 100 firm zgłosiło ostatnio informacje o planowanej znaczącej redukcji zatrudnienia.