26.01.2026 08:14

Cena złota pobiła rekord wszech czasów. Przekroczyła 5 tys. dolarów za uncję

W poniedziałek rano cena złota po raz pierwszy w historii przebiła granicę 5 tys. dolarów za uncję. Od początku roku surowiec podrożał już o 17 proc., a w całym 2025 r. – o 64 proc.

Cena złota na rynku spotowym w poniedziałek rano przebiła granicę 5 tys. dolarów za uncję. W szczytowym momencie cena złota sięgnęła 5 092,71 dolara, by potem spaść do okolic 5 050 dolarów. W kontraktach terminowych z dostawą na luty z kolei cena osiągnęła 5 056,60 dolarów za uncję.

W 2026 r. złoto podrożało już o 17 proc. W 2025 r. cena uncji wzrosła o 64 proc. i był to największy roczny wzrost od 1979 r.

Popyt na złoto napędza niestabilna sytuacja na świecie, która zachęca do szukania bezpiecznych aktywów. Efekt ten potęgują także zakupy banków centralnych, wyższa inflacja i słaby dolar.

Oprócz złota drożeją też inne metale szlachetne, m.in. srebro. Surowiec po raz pierwszy w historii przebił barierę 100 dolarów za uncję.

Źródło: PAP

