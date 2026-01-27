Amundi: złoto ma dalszy potencjał w obliczu deprecjacji dolara

Złoto może nadal zyskiwać na wartości, ponieważ rosnąca izolacja USA na arenie międzynarodowej przekonuje wielu inwestorów do redukcji aktywów dolarowych i przejścia na kruszec – powiedział Vincent Mortier, dyrektor ds. inwestycji w Amundi, w wywiadzie dla Bloomberg Television.

W ocenie Vincenta Mortiera przejście na złoto i odejście od dolara jest również napędzane przez duży deficyt budżetowy USA oraz znaki zapytania co do przyszłej polityki Rezerwy Federalnej.

– Przez ostatnie dwa i pół roku inwestowaliśmy w złoto i myślę, że możemy to kontynuować, ponieważ złoto w dłuższej perspektywie stanowi bardzo dobrą ochronę przed deprecjacją i dobry sposób na utrzymanie siły nabywczej – powiedział Mortier.

Złoto w poniedziałek po raz pierwszy w historii przekroczyło 5 000 dolarów za uncję. Cena złota wzrosła o 85 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podczas gdy indeks dolara Bloomberga spadł o 8,2 proc.

W ocenie Mortiera znaczna część popytu na złoto pochodzi od inwestorów instytucjonalnych, takich jak banki centralne i państwowe firmy majątkowe.

Z kolei nagonka Trumpa na tradycyjnych sojuszników USA, w tym najnowszy spór z państwami europejskimi o Grenlandię oraz ciągłe groźby wprowadzenia ceł przez prezydenta, będą miały swoją cenę.

– Nie można tak wiecznie zastraszać sojuszników. Zaczynają się tworzyć nowe sojusze. Kierunek, w jakim Europa podąża w sprawie Grenlandii, jest dość interesujący, co pokazuje, że pod presją można znaleźć nowe formy obrony – powiedział.

Premier Kanady Mark Carney wezwał w ubiegłym tygodniu państwa średniej wielkości do wspólnego działania w dosadnym przesłaniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii, w którym ostrzegł przed przymusem ze strony mocarstw.

We wtorek Unia Europejska i Indie zakończyły negocjacje umowy o wolnym handlu, a Kanada i Chiny uzgodniły umowę handlową w tym miesiącu podczas wizyty Carneya w Chinach.

Według Mortiera w tej chwili nie ma przekonujących argumentów przemawiających za inwestowaniem w inne główne waluty.

– Dziś można nie chcieć kupować euro, na juana może być za wcześnie, a japoński jen jest pod presją, więc alternatywą jest złoto. Widzieliśmy to wielokrotnie u naszych klientów – powiedział.

W ocenie BlackRock złoto nadal jest atrakcyjne dla inwestorów, nawet powyżej 5 000 dolarów za uncję, jako dywersyfikacja portfeli.

– W pewnym sensie złoto umacnia się jako zabezpieczenie na każdą okazję – powiedziała Ursula Marchioni, dyrektorka ds. inwestycji i rozwiązań portfelowych w BlackRock w regionie EMEA, w wywiadzie dla Bloomberg Television w tym tygodniu.

Źródło: PAP