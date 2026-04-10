Zmarł Jacek Magiera, drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski

Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) poinformował o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski.

„PZPN z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, przyjaciołom oraz bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie" – podano we wpisie PZPN na portalu X.

Przed publikacją komunikatu PZPN Radio Wrocław podało, że Jacek Magiera zasłabł w piątek rano podczas treningu biegowego. Został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i niedługo potem zmarł.

Jacek Magiera karierę w piłce nożnej rozpoczął jako zawodnik i wychowanek Rakowa Częstochowa. W barwach tej drużyny debiutował na poziomie Ekstraklasy. W 1997 r. przeniósł się do Legii Warszawa, której zawodnikiem pozostał do 2006 r., z półroczną przerwą na występy w Widzewie Łódź. Z klubem ze stolicy wywalczył dwa mistrzostwa, jeden Puchar i Superpuchar Polski, a także triumfował w rozgrywkach Pucharu Ligi Polskiej. W 2006 r. powrócił do Rakowa, a karierę kończył w Cracovii – podał PZPN.

W Ekstraklasie Jacek Magiera rozegrał łącznie 233 spotkania, zdobywając w nich 25 bramek. Występował również w juniorskich reprezentacjach Polski, a z kadrą do lat 16 w 1993 r. wywalczył mistrzostwo Europy. Kilka miesięcy później był kapitanem reprezentacji Polski U-17, która na mistrzostwach świata zajęła czwarte miejsce.

Niedługo po zakończeniu kariery piłkarskiej Jacek Magiera rozpoczął pracę szkoleniową. Pełnił funkcję asystenta w reprezentacji Polski do lat 18, a także w warszawskiej Legii (tymczasowo prowadząc też zespół jako pierwszy trener). W latach 2014-2015 był trenerem rezerw „Wojskowych”, by w 2016 r. przenieść się do Zagłębia Sosnowiec. Po kilku miesiącach został szkoleniowcem pierwszej drużyny Legii, którą poprowadził w rozgrywkach Ligi Mistrzów, zajmując trzecie miejsce w fazie grupowej. W sezonie 2016/2017 doprowadził Legię do mistrzostwa Polski, miał też udział w kolejnym mistrzowskim tytule, wywalczonym rok później.

Od marca 2018 r. Jacek Magiera prowadził reprezentację Polski do lat 20, przygotowującą się do mistrzostw świata. Zanotował w nim awans do 1/8 finału turnieju. Po zakończeniu rywalizacji w młodzieżowym mundialu został szkoleniowcem kadry narodowej U-19. Do futbolu klubowego powrócił w 2021 r., przejmując stery w Śląsku Wrocław. Z klubem tym w sezonie 2023/2024 wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Od lipca 2025 r. Jacek Magiera był drugim trenerem reprezentacji Polski w sztabie selekcjonera Jana Urbana.