12.05.2026 19:13

Zmarła Stanisława Celińska. Aktorka i piosenkarka miała 79 lat

Stanisława Celińska, jedna z najbardziej charakterystycznych polskich aktorek teatralnych, filmowych i piosenkarek, zmarła 12 maja 2026 roku w Warszawie w wieku 79 lat.

Stanisława Celińska przez kilkadziesiąt lat była ikoną polskiej sceny, łącząc w swoim dorobku role dramatyczne, komediowe oraz autorskie recitale poetyckie, które przyciągały tłumy wielbicieli.

Urodziła się 20 lutego 1947 roku w Warszawie, gdzie spędziła większość życia i rozpoczęła swoją artystyczną drogę. Karierę zapoczątkowała w latach 60. debiutem w filmie Andrzeja Wajdy „Krajobraz po bitwie”, co otworzyło jej drzwi do Teatru Współczesnego w Warszawie. Szybko stała się gwiazdą dzięki rolom w produkcjach takich jak „Pieniądze to nie wszystko” czy „Joanna”, gdzie jej naturalność i siła wyrazu zachwycały krytyków i widzów. Publiczność pamięta ją również z seriali i spektakli teatralnych, w których grała postaci pełne pasji i emocji.

Równolegle rozwijała karierę wokalną, nagrywając płyty z poezją śpiewaną i piosenkami autorskimi, takimi jak interpretacje tekstów Agnieszki Osieckiej czy Edwarda Stachury. Zdobyła liczne nagrody, w tym Złotą Maskę i inne wyróżnienia za wkład w kulturę, stając się symbolem wszechstronności. W wywiadach często mówiła o wyzwaniach życia artystycznego, w tym walce z uzależnieniem od alkoholu, z którego wyszła silniejsza.

Fot. PAP/Marcin Obara
