Zmiana na fotelu prezesa PwC w regionie. Agnieszka Gajewska zastępuje Adama Krasonia

Po 34 latach w PwC Adam Krasoń odchodzi na emeryturę. Już w środę na fotelu prezesa PwC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zastąpi go Agnieszka Gajewska. „To liderka z jasną wizją i głębokim zrozumieniem naszych rynków i klientów” – mówi ustępujący prezes.

Adam Krasoń kończy pracę w PwC. Wtorek jest jego ostatnim dniem u sterów spółki w regionie, a z końcem sierpnia przestanie być partnerem w PwC, gdzie pracował 34 lata. W tym czasie przeszedł szczeble kariery od konsultanta, przez partnera, po szefa PwC w Polsce, a wreszcie – w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– Przez te lata, ilekroć potrzebowałem zmiany, firma dawała mi możliwość rozwoju — inną rolę, delegację, nowe wyzwania, które pozwalały wychodzić ze strefy komfortu. Patrząc wstecz, jestem dziś wdzięczny za każdą z tych możliwości – wspomina.

W środę 1 lipca zastąpi go Agnieszka Gajewska. Pracę w PwC zaczęła w 2001 r. – choć w latach 2007-2016 pracowała w Infralinx Capital i Depfa Bank – a od czterech lat jest członkinią regionalnego zarządu. Teraz pokieruje działalnością PwC na 27 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Decyzja zapadła w grudniu.

– Gratuluję Agnieszce Gajewskiej wyboru na moją następczynię [...] Agnieszka jest liderką z jasną wizją i głębokim zrozumieniem naszych rynków i klientów. Jestem gotowy na współpracę z nią w nadchodzących miesiącach, aby zapewnić płynną zmianę w zarządzaniu firmą – mówi Adam Krasoń.

– Bardzo się cieszę, że partnerzy PwC w Europie Środkowo-Wschodniej powierzyli mi kierowanie firmą przez najbliższe lata. To przełomowy czas dla usług profesjonalnych w naszym regionie. Napięcia geopolityczne, zmiany gospodarcze i wpływ sztucznej inteligencji to czynniki, które już kształtują rzeczywistość biznesową naszych klientów – zauważa Agnieszka Gajewska.

Jak zapewnia, PwC jest dobrym partnerem, by wyjśc naprzeciw tym wyzwaniom.

– Jestem przekonana, że wspólnie z naszymi pracownikami i wsparciem technologii będziemy budować długoterminową wartość, jakiej oczekują nasi klienci – mówi nowa prezes PwC w regionie.