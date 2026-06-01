Zmiana w zarządzie Banku Millennium. Marcin Dubno zastąpił Wojciecha Haasego

Marcin Dubno został nowym członkiem zarządu Banku Millennium. Będzie odpowiadał za zarządzanie ryzykiem. Zastąpi Wojciecha Haasego, który w zarządzie banku zasiadał prawie trzy dekady.

„Marcin Dubno objął funkcję członka zarządu banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku” – poinformowali w poniedziałek przedstawiciele Banku Millennium w komunikacie.

W maju zgodę na ten ruch wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego.

Wcześniej Marcin Dubno przez prawie 20 lat pracował w Santanderze (dziś Erste), gdzie pełnił funkcje dyrektora ds. finansowania nieruchomości, potem dyrektora obszaru kredytowego i wreszcie zastępcy dyrektora ds. kredytowych. W lipcu 2025 r. został dyrektorem zarządzającym w PKO BP, odpowiadając za pion ryzyka korporacyjnego i przedsiębiorstw.

W zarządzie Banku Millennium zastąpi Wojciecha Haasego, który jeszcze jesienią 2025 r. poinformował o zamiarze rezygnacji i przejścia na emeryturę po niemal 30 latach w zarządzie spółki. Oficjalną rezygnację z dniem 1 czerwca złożył w piątek, 29 maja.