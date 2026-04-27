Zmiany w EY Polska. Jacek Kędzior oddaje stery Mateuszowi Pociaskowi

Mateusz Pociask od lipca będzie partnerem zarządzającym w EY Polska. Zastąpi Jacka Kędziora, który łączy zarządzanie strukturami w Polsce oraz w regionie.

Firma tłumaczy, że zmiany są „naturalnym następstwem zmiany w organizacji globalnej działalności EY”. W lipcu 2025 r. firma zreorganizowała swoje struktury, tworząc 10 regionów. Partnerem zarządzającym na Europę Centralną – obejmującą dwa kontynenty i 33 kraje – został wtedy Jacek Kędzior, który wcześniej kierował regionem Europy Centralnej, Wschodnio-Południowej i Azji Centralnej, obejmującej 29 państw. Równocześnie jednak wciąż kierował działaniami EY w Polsce.

Teraz jednak rolę partnera zarządzającego w Polsce przejmie jego dotychczasowy zastępca i lider North Business Unit – Mateusz Pociask, który do EY dołączył w 2000 r. Zanim został zastępcą partnera zarządzającego, kierował zespołem Business Tax Advisory, a potem objął funkcję partnera zarządzającego działem doradztwa podatkowo-prawnego.

Do zmiany dojdzie 1 lipca.

– Dziękuję za zaufanie oraz powierzenie mi odpowiedzialności za zarządzanie i dalszy rozwój polskiej praktyki EY – mówi przyszły partner zarządzający w EY Polska. Zapewnia też, że spółka będzie „jeszcze skuteczniej wspierać klientów” i umocni pozycję na rynku.

– Cieszę się, że mogę powierzyć kierowanie EY Polska Mateuszowi Pociaskowi [...] Jestem przekonany, że wprowadzana obecnie zmiana stworzy przestrzeń do dalszego rozwoju EY w Polsce i w regionie – mówi z kolei Jacek Kędzior.