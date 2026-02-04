Zmiany w polskim kierownictwie Microsoftu. Dwie nowe twarze

Ilona Tomaszewska dołączyła do kierownictwa Microsoft w Polsce jako dyrektor odpowiedzialna za kanał partnerski, a Tomasz Wilecki objął stanowisko dyrektora sektora publicznego – podała spółka.

Jak informuje Microsoft, Ilona Tomaszewska ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologicznej i sprzedaży. Z firmą jest związana od 16 lat. Wcześniej pełniła funkcję dyrektorki sektora publicznego w Polsce.

Z kolei Tomasz Wilecki „dołączył do ścisłego kierownictwa spółki”. W Microsofcie pracuje od ponad 19 lat, pełniąc funkcje sprzedażowe i przywódcze. „W nowej roli odpowiada za rozwój strategicznej współpracy Microsoftu z instytucjami publicznymi w Polsce” – czytamy w komunikacie.

