Zmiany w KPO zatwierdzone. Polska będzie mogła wysłać kolejny wniosek o pieniądze

Ministrowie finansów państw członkowskich Unii Europejskiej zatwierdzili w piątek zmiany w polskim KPO. Było to niezbędne dla kolejnych wypłat.

Zatwierdzone zmiany to zastąpienie podatków od aut spalinowych inwestycjami w ciepłownictwo i internet satelitarny.

Zgodnie z zapisami, na które zgodzili się ministrowie finansów, w Polsce ma ruszyć w sierpniu rządowy fundusz ciepłownictwa systemowego. Do 2030 r. ma dysponować budżetem około 3 mld zł. Zmiany w KPO obejmują także zwiększenie polskiego udziału w europejskim programie satelitarnym IRIS 2. Wkład Polski w tym programie wzrośnie z 500 mln do 656 mln euro. Polska ma zyskać własną stację naziemną.

Modyfikacja była już piątą w polskim Krajowym Planie Odbudowy. Rząd wynegocjował ją z Komisją Europejską, ale wymagała ona zgody państw członkowskich. Bez tego Polska nie mogłaby składać kolejnych wniosków o płatności z KPO.

Teraz rząd zamierza złożyć kolejny wniosek w drugiej połowie czerwca. Ma on opiewać na 8 mld euro, czyli ok. 34 mld zł.

Termin na realizację KPO mija wraz z końcem 2026 r. Czas na złożenie ostatnich wniosków kończy się we wrześniu.

Łącznie Polska ma otrzymać z KPO około 233 mld zł, w tym 107 mld zł w postaci dotacji i 126 mld zł w formie preferencyjnych pożyczek.

Źródło: PAP