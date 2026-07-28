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28.07.2026 10:59

Zmiany w ustawach o podatkach. Resort finansów wycofuje się z niektórych prób uszczelnienia systemu

Resort finansów rezygnuje z niektórych zaostrzeń, które miały uszczelnić system podatkowy. Ministerstwo nie chce więc nowych, restrykcyjnych zapisów w uldze mieszkaniowej, choć w estońskim CIT wprowadza za to korzystną dla podatników abolicję i łagodzi część dotychczasowych wymogów.

Ministerstwo FInansów
Resort finansów wycofuje się z planów uszczelnienia systemu podatkowego. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zmodyfikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Z listu wiceministra finansów Jarosława Nenemana do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów Mariusza Skowrońskiego, dołączonego do projektu, wynika, że resort wycofuje się z wielu zmian, które miały zaostrzyć system.

Z projektu „usunięto zmiany w definicji małego podatnika dla celów CIT i wprowadzenie definicji podatnika i podmiotu rozpoczynającego działalność lub rozpoczynającego prowadzenie działalności" oraz „usunięto zmiany w zasadach amortyzacji środków trwałych, wprowadzające brak możliwości obniżenia lub podwyższenia stawki amortyzacyjnej po upływie terminu złożenia zeznania rocznego". Nie będzie też wymogu zatrudnienia pracowników, by korzystać z preferencji IP Box.

Projekt wycofuje modyfikacje ulgi mieszkaniowej

Usunięto też plany opodatkowania „przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych otrzymanych przez najbliższą rodzinę przedsiębiorcy, który wykupił tę rzecz do majątku prywatnego po zakończeniu leasingu operacyjnego, a którą wcześniej wykorzystywał w działalności gospodarczej, jeżeli rodzina korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn i odpłatnego zbycia dokonała przed upływem 3 lat od otrzymania". Z projektu zniknęły też modyfikacje ulgi mieszkaniowej oraz programów motywacyjnych.

W projekcie nowelizacji zostały za to wyłączenia z zakresu ustawy o PIT świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny w przypadku, gdy małżonkowie nie są objęci wspólnotą majątkową. Według obecnych przepisów, takie świadczenie przy braku wspólnoty to przychód.

Projekt zmienia także zasady ustalania poziomu emisji CO2 przez silnik samochodu na potrzeby określenia limitu odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Obecnie odpisy mogą wynosić albo 100 tys. zł, jeśli emisja CO2 jest równa lub wyższa 50 g na km, albo 150 tys. zł, jeśli emisja jest mniejsza niż 50 g na km, a wielkość emisji ustalana jest na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Resort finansów chce teraz, by CEPiK przestał być jedynym źródłem tych informacji. Jeśli zaś inne źródła będą mówić o emisji poniżej 50 g, to podatnik zastosuje wyższy limit.

Zmieniają się też zasady dotyczące OPP i daniny solidarnościowej

Z zapisów projektu wynika, że podatnik może obniżać podstawę naliczania daniny solidarnościowej o straty z lat ubiegłych. Jest to bowiem dodatkowa danina, wynosząca 4 proc. od dochodów przekraczających 1 mln zł. Zmiany obejmą także organizacje pożytku publicznego. Obecnie mogą one korzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli ich cele statutowe są tożsame z wymienionymi w odpowiednim przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. MF jednak proponuje poszerzenie zakresu tego zwolnienia. W ustawie o CIT pojawią się bowiem zapisy, które pozwolą zwiększyć liczbę celów uprawnionych do zwolnienia.

To kolejny projekt zmian w systemie. Pierwszy resort finansów przygotował latem 2025 r. Ministerstwo chciało wtedy mocno zaostrzyć przepisy i uszczelnić system podatkowy.

Źródło: PAP

Resort finansów szacuje, że tegoroczne wpływy z tzw. podatku Belki wyniosą 9 mld zł
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