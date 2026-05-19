„Znacząca rola" długu w euro i dolarach w finansowaniu funduszy BGK

Strategia zarządzania zobowiązaniami dłużnymi funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakłada, że pozyskiwanie środków na rynku krajowym pozostanie priorytetem, ale – biorąc pod uwagę skalę potrzeb kredytowych – rynki międzynarodowe odegrają znaczącą rolę – podano w prospekcie emisyjnym BGK. Głównymi rynkami zagranicznymi służącymi pozyskiwaniu finansowania będą euro i dolar.

„Głównym kryterium wyboru opcji finansowania będzie długoterminowy koszt zaciągniętych zobowiązań w porównaniu z kosztem finansowania ponoszonym przez Skarb Państwa, z uwzględnieniem terminów wymagalności zobowiązań oraz ryzyka rynkowego” – napisano w dokumencie.

„Maksymalizacja pozyskiwania środków na rynku krajowym pozostanie priorytetem; jednakże, biorąc pod uwagę skalę potrzeb kredytowych oraz ograniczenia regulacyjne, oczekuje się, że rynki międzynarodowe odegrają znaczącą rolę” – dodano.

Czytaj także: BGK: emisje długu na rzecz Fundusz COVID-19 w 2026 r. wyniosą 18,5 mld zł

W prospekcie wskazano, że działania mające na celu poprawę płynności na krajowym rynku obligacji będą koncentrować się na tworzeniu dużych serii obligacji, rozwijaniu instytucji animatora rynku oraz usprawnianiu mechanizmów obrotu na rynku wtórnym, przy czym za punkt odniesienia posłuży płynny rynek obligacji skarbowych.

„Polityka emisyjna na rynkach zagranicznych będzie koncentrować się na kształtowaniu krzywej rentowności przez emisje o wysokiej wartości nominalnej (tzw. emisje benchmarkowe). Płynne emisje oraz stała obecność na głównych rynkach przyczyniają się do zmniejszenia spreadów i obniżenia kosztów obsługi zadłużenia” – napisano.

„Emisje private placement mogą stanowić uzupełnienie finansowania, gdy jest to uzasadnione względami kosztowymi lub potrzebami w zakresie płynności” – dodano.

W dokumencie wskazano, że głównymi rynkami zagranicznymi służącymi pozyskiwaniu finansowania będą rynki euro i dolara amerykańskiego.

„W zależności od skali potrzeb kredytowych BGK będzie nadal stopniowo umacniać swoją pozycję na rynku japońskim. Emisje na innych rynkach są również możliwe, w zależności od ich atrakcyjności” – napisano w dokumencie.

„Emisja dużych serii obligacji wymaga skutecznego systemu zarządzania płynnością; rozwiązania w tym zakresie zostaną wprowadzone w 2026 r.” – dodano.

BGK planuje też wprowadzić prefinansowanie począwszy od 2026 r.

„Ze względu na skalę potrzeb finansowych funduszy oraz konieczność wykupu dużych emisji obligacji od 2027 r. uzasadnione jest wprowadzenie prefinansowania, w tym w latach poprzedzających te wykupy, tj. począwszy od 2026 r. Możliwość prefinansowania w latach poprzedzających duże potrzeby finansowe powinna zostać uwzględniona w planach finansowych funduszy” – napisano w dokumencie.

„Instrumenty prefinansowania mogą obejmować w szczególności: aukcje zamiany i wykupu obligacji oraz dodatkową sprzedaż obligacji. Prefinansowanie będzie realizowane w sprzyjających warunkach rynkowych jako narzędzie zarządzania ryzykiem refinansowania” – dodano.

BGK zarejestrował na giełdzie w Luksemburgu w ramach programu MTN prospekt obligacji wart do 35 mld euro. Prospekt jest ważny do 15 maja przyszłego roku.

Czytaj także: Raport BGK: gigantyczna luka zagraża Polsce. Eksperci wskazują na kluczowe ryzyko

Źródło: PAP