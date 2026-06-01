Znamy dwójkę kandydatów na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Do Kancelarii Sejmu trafiły dwie kandydatury na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja rządząca zgłosiła Sławomira Patyrę, a PiS - Artura Kotowskiego.

W ramach zamkniętej już procedury zgłoszeń kandydatów na nowego sędziego TK grupa posłów KO, PSL, Lewicy i Centrum zgłosiła Sławomira Patyrę. To profesor z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i konstytucjonalista.

Tymczasem posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali kandydaturę Artura Kotowskiego - profesora nauk prawnych związanego z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. To już siódmy raz, gdy PiS zgłasza go na to stanowisko.

Nowy kandydat ma zastąpić Andrzeja Zielonackiego. Do wyboru sędziego potrzebna jest bezwzględna większość w obecności co najmniej 230 posłów.

Spór o Trybunał Konstytucyjny trwa

W marcu większość rządząca wybrała sześcioro sędziów TK by uzupełnić wakaty. Prezydent przyjął ślubowanie w Pałacu Prezydenckim od dwójki z nich - Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej. O pozostałych przedstawiciele prezydenckiej kancelarii mówili, że ich sytuacja jest analizowana.

W reakcji sędziowi Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska złożyli ślubowanie w sejmie. Ponownie złożyli je także Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska. Na uroczystości nie było Karola Nawrockiego, jednak sędziowie złożyli ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań do prezydenckiej kancelarii.

Prezes TK Bogdan Święczkowski dopuścił do pracy tylko dwójkę, która złożyła ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. O pozostałej czwórce powiedział, że nie złożyły ślubowania wobec prezydenta, W efekcie sędziowie ci stawiają się w siedzibie TK, ale nie są im przydzielane sprawy.

W międzyczasie Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo ws. ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga wybranych przez Sejm sędziów i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.

Tymczasem Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w maju decyzję o zabezpieczeniu, nakazującą Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez sędziów. To reakcja na złożony przez nich wniosek. Sędziowie mają czas do wtorku 2 czerwca br. na złożenie pełnej skargi w europejskim trybunale.

Pod koniec kwietnia prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między nim a Sejmem. Spór dotyczy tego, czy Sejm miał prawo odebrać ślubowanie od czworga sędziów wybranych 13 marca bez udziału i obecności głowy państwa.

Źródło: PAP