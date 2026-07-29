Znana piosenkarka Dorota R. usłyszała zarzut złamania prawa farmaceutycznego. Chodzi o produkty Doda D'Eau

Dorota R. usłyszała zarzut złamania prawa farmaceutycznego. Przypisywała właściwości lecznicze produktom Doda D'Eau.

Dorota R. usłyszała zarzut złamania ustawy Prawo Farmaceutyczne. Fot. FOTON/PAP

Dorocie R. „ogłoszono zarzut o to, że w okresie od 7 maja 2025 r. do 3 czerwca 2025 r. na portalu społecznościowym X przypisywała właściwości produktów leczniczych wprowadzanym do obrotu produktom o nazwie Doda D'eau Mega Colostrum oraz Doda D'eau Foods Hashi Gummies, zapewniając w materiale audiowizualnym, że są to produkty leczące przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy – chorobę Hashimoto, a także inne schorzenia dotyczące zaburzeń funkcjonowania gruczołu tarczycy – pomimo że produkty te nie spełniają wymogów określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne" – podał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba.

Jak dodał, piosenkarka nie przyznała się, choć złożyła wyjaśnienia. Dorocie R. za złamanie art. 130 Prawa Farmaceutycznego grozi grzywna.

Piosenkarka opowiadała w sieci, że suplementy serii Doda D'Eau mogą wspierać leczenie choroby Hashimoto. W maju 2025 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny złożył w prokuraturze zawiadomienie.

To nie pierwsze problemy Doroty R. z prawem. 19 czerwca 2026 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia, zarzucając jej pomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę 12 mln 293 tys. 161 zł i 10 gr. Głównym oskarżonym w sprawie jest jej były mąż, producent filmowy Emil S.