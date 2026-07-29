Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.07.2026
NEWSROOM XYZ
29.07.2026 14:14

Znana piosenkarka Dorota R. usłyszała zarzut złamania prawa farmaceutycznego. Chodzi o produkty Doda D'Eau

Dorota R. usłyszała zarzut złamania prawa farmaceutycznego. Przypisywała właściwości lecznicze produktom Doda D'Eau.

Dorota R.
Dorota R. usłyszała zarzut złamania ustawy Prawo Farmaceutyczne. Fot. FOTON/PAP

Dorocie R. „ogłoszono zarzut o to, że w okresie od 7 maja 2025 r. do 3 czerwca 2025 r. na portalu społecznościowym X przypisywała właściwości produktów leczniczych wprowadzanym do obrotu produktom o nazwie Doda D'eau Mega Colostrum oraz Doda D'eau Foods Hashi Gummies, zapewniając w materiale audiowizualnym, że są to produkty leczące przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy – chorobę Hashimoto, a także inne schorzenia dotyczące zaburzeń funkcjonowania gruczołu tarczycy – pomimo że produkty te nie spełniają wymogów określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne" – podał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba.

Jak dodał, piosenkarka nie przyznała się, choć złożyła wyjaśnienia. Dorocie R. za złamanie art. 130 Prawa Farmaceutycznego grozi grzywna.

Piosenkarka opowiadała w sieci, że suplementy serii Doda D'Eau mogą wspierać leczenie choroby Hashimoto. W maju 2025 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny złożył w prokuraturze zawiadomienie.

To nie pierwsze problemy Doroty R. z prawem. 19 czerwca 2026 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia, zarzucając jej pomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę 12 mln 293 tys. 161 zł i 10 gr. Głównym oskarżonym w sprawie jest jej były mąż, producent filmowy Emil S.

Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutem
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Bolt Drive zainwestuje w Polsce 150 mln zł. Czy ożywi rynek wynajmu aut na minuty?
Bolt Drive wchodzi do Polski i przeznaczy na rozwój carsharingu ponad 150 mln zł. Firma zainwestuje w nowoczesne samochody oraz wynajem aut na minuty. Dotychczas carsharing nie cieszył się jednak nad…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Klimat i geopolityka przestawiają kompas inwestorów nieruchomości
Polacy kupujący nieruchomości za granicą coraz rzadziej patrzą wyłącznie na stopę zwrotu. Klimat, wojny, dostęp do wody i stabilność prawa zaczynają decydować o tym, gdzie warto ulokować kapitał.
27.07.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Miedź coraz cenniejsza. Kradzieże kabli uderzają w małe kanadyjskie firmy
Do 2040 r. globalne zapotrzebowanie na miedź może sięgnąć niemal 40 mln ton rocznie. Wraz ze wzrostem cen nasilają się kradzieże infrastruktury telekomunikacyjnej.
28.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG i WIG20 na małym minusie, Dino na dużym plusie. Dzień na GPW 28 lipca 2026 r.
Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosła nieznaczne spadki dwóch indeksów – WIG i WIG20. Spośród największych spółek warszawskiego parkietu najmocniej wzrosły akcje Dino. Pod…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Jak BMW chce walczyć z chińską konkurencją? Firma uruchamia własną fabrykę baterii w USA
BMW chce uniezależnić się od chińskich baterii do samochodów elektrycznych. Dlatego niedaleko swojej fabryki w amerykańskim Spartanburgu niemiecki koncern uruchamia własny zakład, produkujący ogniwa…
27.07.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Polityka Świat
Najdłużej rządzący premierzy UE. Donald Tusk wysoko w zestawieniu
Dr Juraj Medzihorský, politolog z angielskiego Durham University przekonuje, że polska polityka przypomina piłkarski klub bez rezerw i odpowiedniej akademii.
28.07.2026