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NEWSROOM XYZ
12.06.2026 11:33

Zniesienie sankcji na handel ropą, otwarcie cieśniny Ormuz... Irańskie media przedstawiają szczegóły porozumienia

Irańskie media przedstawiają szczegóły możliwego porozumienia z USA. Dokument ma 14 punktów, wśród których jest m.in. odmrożenie irańskich funduszy czy zniesienie sankcji na handel ropą. Memorandum już zaakceptowała część irańskich władz, czeka tylko na podpis Modżtaby Chameneiego.

Dokument zakłada też, że ostateczne negocjacje pokojowe nie zaczną się, aż do odmrożenia połowy irańskich funduszy, zawieszenia sankcji na handel ropą i zniesienia amerykańskiej blokady morskiej. Do tego wszystkie siły USA miałyby wycofać się z Iranu, a Waszyngton i sojusznicy muszą przygotować plan odbudowy Iranu po bombardowaniach, warty przynajmniej 300 miliardów dolarów – pisze agencja Mehr.

Wcześniej Donald Trump mówił, że „USA zawarły wspaniałe porozumienie z Iranem", a cieśnina Ormuz zostanie otwarta tak szybko, jak to możliwe. Po tych słowach spadły ceny ropy naftowej – zamówienia Brent na sierpień poszły w dół o 1,75 proc. Z kolei rynki zareagowały optymistycznie – w górę poszły największe amerykańskie giełdy.

Z kolei portal Axios pisze, że porozumienie jeszcze nie zyskało pełnej akceptacji Iranu – zatwierdzono je na wysokim szczeblu, brakuje jeszcze tylko zgody najwyższego duchowego przywódcy Iranu, Modżtaby Chameneiego.

Jeśli zaś chodzi o pełne negocjacje pokojowe, w tym kwestię irańskich zapasów wzbogaconego uranu, to – zamiast zostać zniszczone – zostaną one rozrzedzone pod nadzorem inspektorów ONZ.

Z kolei libańska gazeta „Al-Akhbar", powiązana z Hezbollahem, pisze, że według porozumienia Izrael ma wstrzymać ofensywę w Libanie. Umowa też nakłada na Izrael oddanie wszystkich terytoriów zajętych w tym kraju. Jednocześnie jednak premier Benjamin Netanjahu zapewnia, że Jerozolima nie jest stroną porozumienia.

Trump odwołał atak na Iran. Mówi o bliskim porozumieniu
Widok satelitarny na Cieśninę Ormuz
Irańskie media publikują szczegóły porozumienia między USA a Iranem. Zakłada ono m.in. otwarcie cieśniny Ormuz. Fot. Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025)
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