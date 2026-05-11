ZSP Niewiadów i słowacki VOP Nováky będą współpracować przy produkcji granatów moździerzowych dla NATO

ZSP Niewiadów podpisały umowę ze słowacką firmą VOP Nováky. Kontrakt dotyczy produkcji ponad 10 tys. granatów moździerzowych 60 mm HEF dla Agencji Wsparcia i Zamówień NATO.

– Podpisanie umowy na elaborację ponad 10 tys. sztuk amunicji moździerzowej dla struktur NATO to dla nas nie tylko sukces biznesowy, ale przede wszystkim potwierdzenie roli NPGM jako wiarygodnego ogniwa w łańcuchu dostaw obronnych Sojuszu. Partnerstwo z VOP Nováky pozwala nam efektywnie łączyć kompetencje technologiczne i zwiększać moce produkcyjne w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynków międzynarodowych – mówi Adam Januszko, prezes zarządu Niewiadów Polska Grupa Militarna.

Partnerem Zakładów Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów będzie VOP Nováky. To słowacka firma, która ma jeden z najnowocześniejszych zakładów w Europie. Produkuje zaawansowaną amunicję od 57 do 155 mm, pociski rakietowe i systemy przeciwpancerne. Firma działa na rynku od 1937 r.

Niewiadów Polska Grupa Militarna SA jest notowana na GPW. Powstała w wyniku połączenia Polskiej Grupy Militarnej oraz Grupy Niewiadów. Tworzy silną strukturę przemysłową i jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek polskiego sektora obronnego.

Podstawą operacyjną są ZSP Niewiadów, a jej ofertę uzupełnia Proguns Group, która rozwija projekty amunicji 40 mm, oraz Tech Robotics, które koncentruje się na budowie Centrum Konfiguracji Dronów.

Granaty moździerzowe 60 mm
ZSP Niewiadów podpisały umowę z VOP Nováky ws. produkcji grantów moździerzowych 60mm. Fot. Grupa Niewiadów
