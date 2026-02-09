Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.02.2026
NEWSROOM XYZ
09.02.2026 19:00

Związkowcy spotkają się z zarządem sieci Dino

Związkowcy z OPZZ Konfederacji Pracy wreszcie spotkają się z zarządem Dino Polska. Rozmowy mają odbyć się 10 lutego w Katowicach.

OPZZ Konfederacja Pracy twierdzi, że od wielu tygodni alarmuje o nieprawidłowościach w sieci. Związkowcy próbowali umówić się z zarządem. W końcu, jak powiedział portalowi bankier.pl Wojciech Jendursiak, szef OPZZ Konfederacja Pracy, to się udało.

O czym będą rozmawiać? Chodzi nie tylko o podwyżki dla pracowników (wcześniej związkowcy mówili, że chcą, by zatrudnieni dostali o 900 zł więcej). Domagają się też zwiększenia zatrudnienia oraz stworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Nie chcą też, by pracodawca potrącał środki z premii, np. na zakup środków myjących czy naprawę urządzeń. Będą rozmawiać także o jakości posiłków w centrach dystrybucji. Poruszą również dwie głośne sprawy. Pierwsza z nich to zakaz brania urlopów w wakacje i przed świętami.

Jak bowiem powiedzieli związkowcy, do marketów trafiło pismo, by pracownicy jak najszybciej wybrali urlop na 2026 rok. Mają także nie planować dwutygodniowych urlopów w wakacje ani przed świętami, bo wtedy w handlu jest największy ruch.

Ostatnio media pisały też o zbyt niskich temperaturach w sklepach. Pracownicy zgłaszali to nawet do Państwowej Inspekcji Pracy. „Fakt” pisał o tym, że sprzedawcy muszą chodzić w czapkach i kurtkach. Potwierdzało to także Polskie Radio 24. Zdaniem serwisu w szatni, gdzie przebierają się pracownicy, temperatura miała spadać nawet do 2 st. C.

Sławomir Niżałowski członkiem zarządu Dino Polska
Sklep Dino
Związkowcy z OPZZ wreszcie spotkają się z zarządem Dino. PAP/Jakub Kaczmarczyk
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Trwałe przeobrażenia w sektorze IT. Zawód programisty w centrum zmian
Polski sektor IT stopniowo wychodzi z korekty, która w latach 2023–2024 zachwiała poczuciem stabilności wielu firm i pracowników. Modele biznesowe firm technologicznych musiały się zmienić. Kluczowe znaczenie zyskały projekty związane ze sztuczną inteligencją. Rynek pracy IT odchodzi od masowych rekrutacji na rzecz wyspecjalizowanych kompetencji.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Ministerstwo Cyfryzacji chce zabrać się za monopol dostawców technologii. „Istnieje problem nadmiernej zależności"
Ministerstwo Cyfryzacji chce zmniejszyć uzależnienie od konkretnych firm technologicznych. Celem ma być budowa oprogramowania open source. Eksperci popierają ten kierunek. I apelują o szybkie działania.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Branża elektryków chwali się wynikami, ale mówi o niepewności. „Brakuje jednej, spójnej strategii"
Choć miniony rok był wyjątkowo udany dla branży samochodów elektrycznych, to jej przedstawiciele patrzą w przyszłość z niepewnością. Brakuje im spójnej strategii i stabilności. Z kolei trwająca na forum Unii Europejskiej polityczna debata może opóźnić kluczowe decyzje i dać przewagę Chinom – ostrzegają.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 8 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
08.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polski kapitał pod lupą. Gdzie budujemy czempionów, a gdzie oddaliśmy pole
Energetyka, transport i przemysł energochłonny pozostają domeną polskiego kapitału tylko dzięki spółkom kontrolowanym przez państwo. W sektorach takich jak motoryzacja czy wyposażenie domu krajowe firmy niemal nie istnieją wśród liderów. To strukturalna bariera dla innowacyjności i długofalowego wzrostu.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Banksy w Paryżu: mur jak manifest polityczny i krytyka elit
Banksy pojawił się w Paryżu, nie zostawiając po sobie dekoracji, lecz akt oskarżenia. Jego murale łączą kryzys uchodźczy, wojnę w Strefie Gazy, kult konsumpcji i cynizm elit w jedną opowieść o Zachodzie, który nauczył się patrzeć, ale nie widzieć. Dzieci zakrywające symbole nienawiści, szczury dryfujące między luksusem a wykluczeniem i cisza instytucji reagujących szybciej na graffiti niż na przemoc – wszystko to składa się na obraz świata, w którym obojętne media upraszczają tragedie do nagłówków, zdegenerowane elity wyznaczają moralność, a wojna staje się tłem dla zakupów i politycznego marketingu.
07.02.2026