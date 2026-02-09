Związkowcy spotkają się z zarządem sieci Dino

Związkowcy z OPZZ Konfederacji Pracy wreszcie spotkają się z zarządem Dino Polska. Rozmowy mają odbyć się 10 lutego w Katowicach.

OPZZ Konfederacja Pracy twierdzi, że od wielu tygodni alarmuje o nieprawidłowościach w sieci. Związkowcy próbowali umówić się z zarządem. W końcu, jak powiedział portalowi bankier.pl Wojciech Jendursiak, szef OPZZ Konfederacja Pracy, to się udało.

O czym będą rozmawiać? Chodzi nie tylko o podwyżki dla pracowników (wcześniej związkowcy mówili, że chcą, by zatrudnieni dostali o 900 zł więcej). Domagają się też zwiększenia zatrudnienia oraz stworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Nie chcą też, by pracodawca potrącał środki z premii, np. na zakup środków myjących czy naprawę urządzeń. Będą rozmawiać także o jakości posiłków w centrach dystrybucji. Poruszą również dwie głośne sprawy. Pierwsza z nich to zakaz brania urlopów w wakacje i przed świętami.

Jak bowiem powiedzieli związkowcy, do marketów trafiło pismo, by pracownicy jak najszybciej wybrali urlop na 2026 rok. Mają także nie planować dwutygodniowych urlopów w wakacje ani przed świętami, bo wtedy w handlu jest największy ruch.

Ostatnio media pisały też o zbyt niskich temperaturach w sklepach. Pracownicy zgłaszali to nawet do Państwowej Inspekcji Pracy. „Fakt” pisał o tym, że sprzedawcy muszą chodzić w czapkach i kurtkach. Potwierdzało to także Polskie Radio 24. Zdaniem serwisu w szatni, gdzie przebierają się pracownicy, temperatura miała spadać nawet do 2 st. C.