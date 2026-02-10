Zysk netto grupy mBanku w IV kw. 2025 powyżej konsensusu

Zysk netto grupy mBanku w IV kwartale 2025 r. wzrósł do 1 mld 41 mln zł z 986 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk okazał się 7,8 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 965,9 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do zysku netto banku w IV kwartale 2025 r. wahały się od 911 mln zł do 999,8 mln zł.

Zysk netto mBanku w IV kwartale 2025 r. wzrósł 5,6 proc. rok do roku i 24,4 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik odsetkowy wyniósł 2mld 482 mln zł i był o 2,1 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 2432 mln zł. Wynik odsetkowy spadł 1,2 proc. rok do roku i wzrósł 0,8 proc. kwartalnie.

Wynik z prowizji wyniósł 543 mln zł, co oznacza, że był o 2,4 proc. powyżej prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes (530,5 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 9,3 proc. rok do roku i spadł 6,4 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty ogółem były na poziomie 1014 mln zł, czyli były o 1,4 proc. wyższe od konsensusu na poziomie 1000,2 mln zł. Koszty ogółem wzrosły 12 proc. rok do roku i wzrosły 9,1 proc. kwartalnie.

Saldo rezerw wyniosło -250,3 mln zł i było o 1,5 proc. niższe od konsensusu na poziomie -254,1 mln zł. Saldo rezerw wzrosło 43 proc. rok do roku i wzrosło 21,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

mBank oczekuje w 2026 r. nieznacznego spadku przychodów ogółem

„W 2026 r. oczekujemy, że przychody ogółem nieznacznie spadną w porównaniu do 2025 r. z powodu niższego wyniku odsetkowego wskutek presji z kontynuacji obniżek stóp procentowych w Polsce" – napisano w prezentacji wynikowej.

Wskaźnik koszty/dochody mBanku w 2026 r. ma pozostać poniżej strategicznego celu na poziomie 35 proc., dzięki zdyscyplinowanemu zarządzaniu kosztami pomimo inwestycji i rozwoju biznesu.

mBank spodziewa się, że koszty ryzyka prawnego nie będą stanowić znaczącego obciążenia wraz z dalszą redukcją aktywnego portfela hipotek w CHF i spadającą liczbą postępowań sądowych.

„Wolumeny biznesowe będą rosły w tempie szybszym niż rynek, przy utrzymaniu koncentracji na kredytach mieszkaniowych i finansowaniu branż strategicznych" – czytamy w prezentacji.

Źródło: PAP