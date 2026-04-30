Zysk netto ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale poniżej oczekiwań

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2026 r. spadł do 823 mln zł z poziomu ponad 1,01 mld zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie.

Zysk okazał się o 7,5 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 889,3 mln zł. Wynik był o 18,8 proc. niższy rok do roku i o 40 proc. niższy w ujęciu kwartalnym.

Wynik odsetkowy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale wzrósł o 5,5 proc. rok do roku i wyniósł ponad 2,33 mld zł. Był więc zgodny z konsensusem na poziomie 2,32 mld zł.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 595 mln zł. Oznacza to, że był zbliżony do oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes (601,5 mln zł). Wynik był o 2,8 proc. wyższy niż w pierwszym kwartale 2025 r. i o 0,5 proc. niższy niż w ostatnim kwartale 2025 r.

Koszty ogółem wyniosły 1,28 mld zł. Wzrosły tym samym o 6,6 proc. w ujęciu rocznym i o 30,7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Saldo rezerw ING Banku Śląskiego wyniosło 210 mln zł i było o 8,5 proc. wyższe od konsensusu na poziomie 193,5 mln zł. Saldo wzrosło o 0,5 proc. rok do roku i o 61,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

