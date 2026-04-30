Zysk netto mBanku w I kw. 2026 r. wyższy od konsensusu

Zysk netto grupy mBanku w I kwartale 2026 r. wzrósł do 953 mln zł z 705,7 mln zł r. wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk okazał się o 8,1 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 882 mln zł.

Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do zysku netto banku w I kwartale 2026 r. wahały się od 844 mln zł do 907 mln zł.

Szczegółowe wyniki finansowe mBanku za I kwartał 2026 r.

Zysk netto mBanku w I kwartale 2026 r. wzrósł o 35 proc. r/r i spadł o 8,5 proc. k/k.

Zwrot z kapitału (ROE netto) wyniósł 17,5 proc., natomiast zwrot z kapitału materialnego (ROTE netto) ukształtował się na poziomie 20,5 proc.

Wynik odsetkowy wyniósł 2391 mln zł i był zgodny z konsensusem na poziomie 2411,7 mln zł. Wynik odsetkowy spadł o 3,2 proc. r/r oraz o 3,7 proc. k/k.

Marża odsetkowa w grupie mBanku obniżyła się kwartał do kwartału i w I kwartale 2026 r. wyniosła 3,5 proc., w porównaniu z 3,7 proc. w poprzednim kwartale.

Wynik z prowizji wyniósł 576 mln zł i był o 4,6 proc. wyższy od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes (550,9 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł o 14,5 proc. r/r oraz o 6,1 proc. k/k.

Dochody ogółem grupy mBanku w I kwartale 2026 r. wyniosły 3094 mln zł i wzrosły o 1,1 proc. k/k.

Koszty ogółem w I kwartale wyniosły 1172 mln zł i były zgodne z konsensusem na poziomie 1172,2 mln zł. Koszty ogółem wzrosły o 14,2 proc. r/r oraz o 15,8 proc. k/k.

Efektywność kosztowa mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów wyniosła 37,9 proc., natomiast znormalizowany wskaźnik kosztów do dochodów – 30,8 proc.

Saldo rezerw wyniosło 104 mln zł i było o 40,1 proc. niższe od konsensusu na poziomie 173,6 mln zł. Saldo rezerw spadło o 37 proc. r/r oraz o 59,7 proc. k/k.

Koszty ryzyka wyniosły 0,30 proc., podczas gdy r. wcześniej były na poziomie 0,53 proc.

Odpisy w segmencie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej obniżyły się o 130 mln zł w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniosły 6 mln zł. Bank podał, że na spadek kosztu ryzyka wpływ miało przede wszystkim rozwiązanie rezerw na kilku klientach korporacyjnych z branży nieruchomości, przy czym jakość portfela korporacyjnego utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi spadły do 73 mln zł z 662 mln zł r. wcześniej.

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec marca 2026 r. wyniosła 142 141 mln zł i była wyższa w porównaniu z końcem 2025 r. o 6,7 proc. Wolumen kredytów brutto udzielonych klientom indywidualnym wzrósł o 2,8 proc., a klientom korporacyjnym – o 11,4 proc.

W I kwartale 2026 r. grupa mBanku sprzedała kredyty hipoteczne o wartości 4542 mln zł. Wolumen sprzedaży kredytów hipotecznych był wyższy o 15,9 proc. k/k, a r/r – o 82,5 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16 proc.

Źródło: PAP