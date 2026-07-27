Ceny ropy mocno w dół. Na Bliskim Wschodzie cisza

Ceny ropy zaczęły tydzień od mocnych spadków. Wymiana ognia na linii USA–Iran na Bliskim Wschodzie ustała.

Cieśnina Ormuz odpowiada za 20-25 proc. światowych dostaw ropy i gazu LNG.

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W poniedziałek o godz. 8.15 ropa West Texas Intermediate kosztuje 84,26 dolarów za baryłkę po spadku o 5,7 proc. Tymczasem ropa Brent, będąca europejskim benchmarkiem, traci 5,6 proc. i kosztuje 91,32 dolarów za baryłkę.

Jeszcze czwartek 23 lipca baryłka Brent kosztowała ponad 100 dolarów. Dla porównania 27 lutego, na dzień przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie, Brent kosztował około 71 dolarów, a WTI ponad 67 dolarów.

W niedzielę i sobotę na Bliskim Wschodzie nie doszło do wymiany ognia na linii USA–Iran. Amerykanie zawiesili ataki po dwóch tygodniach intensywnych uderzeń, a Irańczycy oznajmili, że wstrzymali odwetowe ataki na sąsiadów w Zatoce Perskiej.

„Stanowisko Iranu pozostaje niezmienne: »atak za atak«. Jeśli ataki ustaną, Iran także wstrzyma swoje operacje” – przekazało źródło w Teheranie.

Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz przekazał stacji Fox News, że prezydent USA Donald Trump widzi pewną przestrzeń do rozmów z Iranem. Ten zastrzegł jednak, że nie wyklucza jeszcze silniejszych nalotów.

Analitycy oceniają, że ograniczenie działań wojennych daje nadzieję na znalezienie rozwiązania prowadzącego do deeskalacji i złagodzenia napięć.

„Przerwa w atakach USA i Iranu podniosła na rynkach oczekiwania na ponowne pojawienie się ścieżki deeskalacji, co może doprowadzić do odbicia transportu energii z Zatoki Perskiej. Jednak wszystkie kluczowe kwestie [...] pozostają nierozstrzygnięte i istnieje duże ryzyko, że ewentualne zawieszenie broni okaże się jedynie tymczasowe” – mówi Saul Kavonic, starszy analityk ds. rynków energii w MST Marquee.

Tymczasem w niedzielę przez cieśninę Ormuz przepłynęło jedynie 8 statków towarowych, głównie mniejszych tankowców i masowców. Z kolei przez cieśninę Bab al-Mandab, położoną przy południowym wejściu do Morza Czerwonego, przepłynęło w tym czasie 14 okrętów. To najniższa dzienna liczba w tym roku – wskazuje firma Kpler.

Źródło: PAP, XYZ