Asseco SEE pokazało wyniki. Zysk zgodny z prognozami

Asseco SEE miało w II kwartale 46 mln zł zysku, zgodnie z oczekiwaniami analityków – wynika z szacunkowych wyników. Portfel zamówień spółki wynosi prawie 380 mln euro.

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W II kw. 2026 r. Asseco South Eastern Europe miało 46 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Prognozy zakładały 45,4 mln zł zysku. Wynik jest o 10 proc. wyższy r/r i oznacza, że spółka w I półroczu osiągnęła 94 mln zł zysku.

Tymczasem przychody spółki były o 2 proc. wyższe rok do roku i wyniosły 436 mln zł. Prognozy zakładały 426 mln zł.

Z kolei zysk operacyjny wyniósł 65 mln zł, co stanowi wzrost o 29 proc. rok do roku. Jest też wyższy od oczekiwań na poziomie 60,4 mln zł. W I półroczu wyniósł już 123 mln zł, o 24 proc. więcej niż rok wcześniej.

Portfel zamówień grupy, podany w euro, wynosi 379,2 mln euro. To wzrost o 3 proc. rok do roku. Na III kw. 2026 r. przypada 92,7 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 102,1 mln euro.

Ostateczne wyniki Asseco SEE poda 31 lipca.

Źródło: PAP