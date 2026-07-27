Japoński gigant traci na giełdzie po tym, jak zrezygnował z akcji Żabki

Akcje japońskiej spółki Seven & spadły w poniedziałek o 0,54 proc. Na starcie notowań właściciel takiej sieci jak 7 & Eleven tracił 2,3 proc. Powodem wyprzedaży aktywów koncernu było ogłoszenie, że firma nie zainwestuje w polską Grupę Żabka.

Kurs Seven & i Holding spadł po tym, jak spółka wycofała się z inwestycji w Grupę Żabka. Fot. Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Przypomnijmy, że w sobotę Seven & i Holdings wydał komunikat, że rozmowy dotyczące inwestycji w Grupę Żabka zostały zakończone. "Spółka podjęła decyzję o niekontynuowaniu planowanej inwestycji w obecnej chwili" – można było przeczytać w oświadczeniu. Jak wyjaśnili przedstawiciele japońskiego giganta, firma nie była w stanie osiągnąć porozumienia z polską siecią, która byłaby satysfakcjonująca z perspektywy jej akcjonariuszy.

Brak inwestycji przełożył się na otwarcie notowań w poniedziałek od strat. W szczytowym momencie kurs akcji Seven & i zniżkował o 2,3 proc., ostatecznie spółka zamknęła sesję będąc o 0,54 proc. pod kreską.

Podobny los podzieliły notowania polskiej spółki. Akcje Żabki na otwarcie potaniały o 11,9 proc. Tuż po godz. 15, na dwie godziny przed zamknięciem handlu na GPW, spadki sięgały 9,31 proc.

Inwestycja, która według Bloomberga miała wynosić od kilku do kilkunastu miliardów, nie byłaby pierwszą w Europie dla Seven & i Holding. Spółka działa w Szwecji, Danii i Norwegii. Zapowiedziała, że zamierza kontynuować ekspansję w naszym regionie, jeżeli pojawi się dobra okazja do inwestycji.