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NEWSROOM XYZ
27.07.2026 07:38

Giganci pokazują wyniki. Ważny tydzień na Wall Street

Ponad 100 spółek z Wall Street opublikuje w tym tygodniu wyniki za II kwartał. Wśród nich są tacy giganci jak Apple, Microsoft czy Meta. Ich raporty pokażą, czy amerykańska giełda utrzyma trend. Dotąd wyniki przekraczały zarówno oczekiwania analityków, jak i historyczne średnie.

Na zdjęciu Giełda w Nowym Jorku
W tym tygodniu wyniki opublikuje 117 spółek z amerykańskiego indeksu S&P 500. Źródło: Getty Images

W tym tygodniu wyniki opublikuje 117 spółek z amerykańskiego indeksu S&P 500.

Inwestorzy będą szczególnie monitorować publikacje od wtorku. Wtedy swoje raporty pokażą m.in. Visa, Coca-Cola, Boeing, UPS i Mondelez. W środę zrobią to Microsoft, Meta, P&G, Qualcomm i Starbucks. Z kolei w czwartek poznamy wyniki Apple, Amazona i Mastercarda, a tydzień zamkną piątkowe raporty Chevronu, Linde oraz Colgate-Palmolive.

W ostatnich dwóch latach największe firmy technologiczne napędzały wzrosty na rynkach. Teraz analitycy zastanawiają się, czy wzrost przychodów związanych ze sztuczną inteligencją będzie w stanie dotrzymać kroku bezprecedensowej fali wydatków na infrastrukturę AI.

„Chociaż oczekuje się, że przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pozostaną na wysokim poziomie, plany nakładów inwestycyjnych rosną jeszcze szybciej, zwiększając presję na generowanie wolnych przepływów pieniężnych oraz przyszłą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. W rezultacie w bieżącym sezonie wynikowym uwaga skupia się w mniejszym stopniu na parametrach finansowych, a w większym – na prognozach, dyscyplinie wydatkowej oraz pewności kierownictwa co do monetyzacji sztucznej inteligencji” – oceniają analitycy UniCredit.

„Biorąc pod uwagę ogromny udział »Wspaniałej Siódemki« w głównych indeksach akcji, wszelkie rozczarowania związane z wynikami finansowymi lub prognozami na przyszłość mogą wywołać szerszą korektę rynkową na początku sierpnia” – uważają.

Jednak jak dotąd wyniki spółek z USA przebijają zarówno oczekiwania ekspertów, jak i historyczne średnie, o czym pisaliśmy w XYZ. Zaskakuje nie tylko skala, ale i liczba takich niespodzianek. Kluczowy wpływ miały na to wyniki Alphabetu. Spółka odnotowała zysk na akcję w wysokości 9,11 dolara wobec prognozowanych 2,88 dolara. Bez uwzględnienia Alphabetu skala pozytywnych zaskoczeń byłaby znacznie mniejsza.

Nie tylko Wall Street

Ważne wyniki napłyną także z Europy. Opublikują je w tym tygodniu takie spółki jak AstraZeneca, Vodafone, Barclays, Rio Tinto, Shell i British American Tobacco (Wielka Brytania), Airbus, Crédit Agricole, LVMH, Michelin, L'Oréal i Sanofi (Francja), UBS (Szwajcaria) oraz ING (Holandia).

Tymczasem w Polsce wyniki pokażą m.in. Orange (poniedziałek), Budimex i Millennium (wtorek), Grupa Kęty, mBank i XTB (środa), ING, Bank Pekao, Erste i Żabka (czwartek) oraz Asseco SEE (piątek).

Źródło: PAP, XYZ

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