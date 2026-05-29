Prawie 11 mld zł przychodów i strata netto. Wyniki Modivo za 2025 r.

Grupa Modivo miała w 2025 r. 10,9 mld zł przychodów, ale odnotowała stratę netto. Mimo to prezes Dariusz Miłek chwali się rekordową ekspansją i „konsekwentnym realizowaniem strategii biznesowej”. Zapowiada też dalsze skupienie na off-price.

Spośród 10,9 mld zł przychodów odnotowanych przez spółkę za 4,87 mld odpowiadało CCC, za 3,78 mld Modivo, a za pozostałe 2,25 mld – HalfPrice.

Zysk brutto wyniósł 5,17 mld zł przy marży brutto na poziomie 47 proc. Tymczasem zysk EBITDA sięgnął 1,2 mld zł, a zysk operacyjny – 437,2 mln zł.

Końcowy wynik netto to jednak 41,4 mln zł straty.

W 2024 r. spółka miała 10,2 mld zł przychodów, 989 mln zysku operacyjnego i 983 mln zł zysku netto.

„Zmiana wynika przede wszystkim z przyspieszonego tempa ekspansji powierzchni handlowej a także rozpoznaniem odpisów związanych z rozliczeniem nabycia jednostki zależnej” – czytamy w sprawozdaniu.

„Mamy jasną wizję rozwoju w oparciu o model off-price"

Prezes Modivo Dariusz Miłek zapewnia, że w 2025 r. spółka „konsekwentnie realizowała każde z założeń” strategii. Chodzi o rozwój portfolio marek licencyjnych, zmianę modelu biznesowego e-commerce i umocnienie rentowności oraz ekspansję powierzchni handlowej przy dywersyfikacji kanałów sprzedaży.

Ubiegły rok był dla nas rekordowy pod względem ekspansji” – podkreśla Dariusz Miłek. Spółka oddała do użytku ponad 300 tys. m kw. przestrzeni handlowej.

W 2026 r. wchodzimy też z jasną wizją oparcia naszego dalszego rozwoju o model off-price. Po ogromnym sukcesie biznesowym HalfPrice zdecydowaliśmy o wprowadzeniu nowego, uzupełniającego formatu off-price działającego w niższym segmencie cenowym – ShockPrice” – zapowiada Dariusz Miłek.

Do 2030 r. udział off-price w strukturze ekspansji grupy ma wzrosnąć od 65 do 90 proc.

„Zakładamy, że już w 2026 r. off-price będzie naszą największą linią biznesową pod względem przychodów ze sprzedaży oraz głównym filarem rozwoju na przyszłość” – dodaje prezes Modivo.

