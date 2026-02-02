Ostra zima podbija ceny gazu w Europie. Jakie jest wypełnienie magazynów w Polsce?

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Chłodna zima w Polsce i całej Europie stała się tematem dyskusji i analiz. Wpływa na wzrost zużycia gazu, a przez to podbija ceny tego surowca.

W tym roku obserwujemy silne ochłodzenie w dużej części Europy, zwłaszcza w jej północnej części. Widać to również w Polsce. Według danych IMGW średnia temperatura w okresie od początku roku do 25 stycznia br. była niższa o 3,4 stopnia niż w tzw. okresie referencyjnym (lata 1991-2000).

Kolejna rzecz to mniejsza prędkość wiatru, która spowodowała niższą produkcję energii elektrycznej w Europie. W konsekwencji spowodowało to konieczność zwiększenia produkcji energii w elektrowniach gazowych. Stanowią one bowiem rezerwowe źródło produkcji prądu dla tzw. pogodozależnych OZE. To również podbiło popyt na gaz na rynku.

W konsekwencji ceny gazu na giełdzie w Holandii, które są benchmarkiem dla cen w całej Europie, wzrosły o ponad 30 proc. Na początku stycznia wynosiły one ok. 29 euro za MWh. W trzecim tygodniu stycznia przekroczyły 40 euro, a obecnie wynoszą ok. 38 euro.

To spory wzrost, choć trzeba pamiętać, że ceny gazu są bardzo zmienne. Było to bardzo widoczne po inwazji Rosji na Ukrainę. Wówczas cena gazu na giełdzie w Holandii wzrosła dosłownie w kilka dni o ponad 100 proc. Podobne anomalie były widoczne później jeszcze kilka razy. W zeszłym roku, w zimie nie było mocniejszych szarpnięć cen gazu, choć systematycznie rosły i były wyższe niż obecnie. W szczycie, który przypadł na początek lutego 2025 r. wyniosły ponad 55 euro/MWh.

Magazyny w Europie nie są puste, ale...

Czego się spodziewać w kolejnych tygodniach? Na pewno nie można wykluczyć, że ceny gazu wzrosną. Głównym czynnikiem, który za tym przemawia, jest niskie napełnienie magazynów. Według danych AGSI, opracowanych przez KYOS, wypełnienie podziemnych magazynów gazu wynosiło 43,5 proc. 27 stycznia br. To najniższy poziom od 2022 r. i znacznie poniżej średniej z ostatnich 10 lat, który wynosi 57 proc.

Na tym tle dobrze wypadają polskie magazyny, gdzie wypełnienie odpowiada średniemu poziomowi z poprzednich lat. Według danych Gas Storage stopień wypełnienia magazynów wynosił 67 proc. 28 stycznia br. To powinno stabilizować ceny gazu w Polsce. Choć wpływ tego czynnika jest bardzo ograniczony.

Na zwiększone zapotrzebowanie na gaz może oddziaływać też pogoda. Według długoterminowej prognozy Global Wildfire Information System (GWIS), ujemne temperatury w północnej części Europy (włączając Polskę) mają się utrzymać do trzeciego tygodnia lutego.