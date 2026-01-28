Stopa oszczędności w Polsce wciąż rośnie, w UE hamuje. USA to pod tym względem inny świat

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Stopa oszczędności w Polsce i UE

Stopa oszczędności gospodarstw domowych w trzecim kwartale 2025 r. wzrosła w Polsce już po raz 14-ty z rzędu. Zgodnie z danymi opublikowanymi dziś przez Eurostat wyniosła 10,2 proc. To już o 4 pkt. proc. więcej niż średnia przed pandemią COVID-19. Eurostat zrewidował dziś nieznacznie stopę oszczędności w Polsce w dół za poprzednie kwartały (o 0,1 pkt proc.).

Powyższy wykres pokazuje kształtowanie się oszczędności gospodarstw domowych w Polsce oraz Unii Europejskiej od 2016 r. do trzeciego kwartału 2025 r. Przed wybuchem pandemii COVID-19 dla Polski i UE średnie wynosiły odpowiednio 6,2 proc. oraz 11,8 proc. Oznacza to, że na obie gospodarki oddziałują podobne tendencje. Konsumenci odbudowują oszczędności nadszarpnięte przez kryzys inflacyjny z poprzednich lat. Sprzyjają temu wciąż relatywnie wysokie stopy procentowe.

Ale są też różnice. Po pierwsze, w UE jako całości dane wskazują już na spadek stopy oszczędności o ok. 0,3 pkt proc. Natomiast w Polsce jej wzrost w tym ujęciu wyniósł 0,6 pkt proc. Ponadto, poziom stopy oszczędności względem średniej przed pandemią COVID-19 jest wyższy u nas o 4 pkt proc. a w UE już tylko o 2,6 pkt proc. Pomimo to gospodarka Polski rozwijała się szybciej w trzecim kwartale niż unijna.

Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę, że stopa oszczędności jest jedną z trudniejszych do kompilacji danych. Pojawia się ze sporym opóźnieniem i podlega znacznym rewizjom. Dość powiedzieć, że według danych opublikowanych za pierwszy kwartał 2025 r. stopa oszczędności wyniosła już 10 proc. Od tego czasu została już zrewidowana o 1,1 pkt. proc. w dół.

USA

Warto przypomnieć, że z zupełnie odmienną sytuacją mamy do czynienia w USA, gdzie stopa oszczędności jest niższa od średniej wieloletniej sprzed 2020 r.

W trzecim kwartale wyniosła tylko 4,1 proc., czyli o 2 pkt proc. mniej niż w latach 2015-2019. Ta tendencja się pogłębia. W USA są bowiem prezentowane dane na temat stopy oszczędności w ujęciu miesięcznym. Według ostatnich danych (za listopad) zmniejszyła się już do 3,5 proc. Ta różnica według ekspertów KE wyjaśnia część słabszej postawy europejskiej gospodarki względem amerykańskiej w ostatnim okresie. A także odpowiada za wysoką dynamikę konsumpcji w trzecim kwartale 2025 r. w USA.