Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
NEWSROOM XYZ
19.02.2026 10:20

GUS podał dane o produkcji przemysłowej. Spadła bardziej, niż spodziewali się analitycy

GUS podał nowe dane o produkcji przemysłowej za styczeń 2026. Wynika z nich, że produkcja przemysłowa spadła zarówno rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca. Analitycy spodziewali się lepszych danych.

Produkcja sprzedana przemysłu, jak wynika z danych GUS, była o 1,5 proc. niższa niż rok temu (wtedy spadek między styczniem 2025 a styczniem 2024 wyniósł 0,9 proc.). Do tego spadła też miesiąc do miesiąca. W porównaniu do grudnia zmniejszyła się o 6 proc. Analitycy spodziewali się spadku o 3,1 proc. mdm oraz wzrostu o 2 proc. rdr.

Po wyeliminowaniu czynników sezonowych – dodaje urząd – w styczniu produkcja przemysłowa wzrosła o 0,3 proc. rdr i spadła o 2,4 proc. mdm.

Największy spadek odnotowano (w skali roku) w produkcji dóbr konsumpcyjnych i zaopatrzeniowych trwałych (po 7,7 proc.) oraz nietrwałych (o 3 proc.). Wzrosła za to produkcja dóbr inwestycyjnych o 5,9 proc. oraz dóbr związanych z energią (o 3,3 proc.).

Spadły też ceny produkcji przemysłowej o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca (analitycy spodziewali się ich utrzymania) oraz o 2,6 proc. w ujęciu rocznym (analitycy oceniali, że spadek ten wyniesie 2,3 proc.).

GUS: w styczniu 2026 poprawiają się nastroje konsumenckie
Logo Głównego Urzędu Statystycznego
GUS podał dane o produkcji przemysłowej w Polsce w styczniu 2026 r. Fot. PAP/Rafał Guz
