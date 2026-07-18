Kategoria artykułu: Lifestyle
Harmonia Harmonia sezon 3 Odc. 3
Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Dlaczego zajadają emocje?
Karolina Stępień-Cach Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka biofeedbacku EEG oraz terapeutka snu CBT-I wyjaśnia dlaczego dzieci i młodzież zajadają emocje. Jak je wspierać i pomóc, by uchronić je przed otyłością?
18.07.2026, 05:15
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest związek między emocjami a zajadaniem się.
- Co nastolatki najczęściej zajadają. Jakie emocje najczęściej kryją się za potrzebą jedzenia.
- Jak wspierać młodzież, kiedy zajadają emocje.