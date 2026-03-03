Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.03.2026
03.03.2026 07:04

Dwie ambasady USA trafione. Prezydent USA Donald Trump zapowiada odwet

Ambasada USA w Kuwejcie została dwukrotnie trafiona – podaje CNN. Dwa drony trafiły w amerykańską placówkę w Arabii Saudyjskiej. Prezydent USA Donald Trump zapowiada odwet.

W niedzielę i poniedziałek ambasada Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie została trafiona podczas irańskiego bombardowania – donosi CNN. Według stacji nikt nie został ranny. Personel placówki ma być w bezpiecznym miejscu.

Z kolei ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej przekazało, że w amerykańską ambasadę w Rijadzie uderzyły dwa drony. Miały wywołać „ograniczony pożar i niewielkie zniszczenia”. Tu też nie ma informacji o żadnych ofiarach.

Z kolei w Jordanii „w ramach środków ostrożności” tymczasowo ewakuowano cały personel ambasady, o czym poinformowała sama placówka.

Donald Trump zapowiada odwet i zmianę władzy

Wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za atak na amerykańską ambasadę i poległych żołnierzy – zapowiedział prezydent USA w telewizji NewsNation.

Dowództwo Centralne USA poinformowało, że dotąd zginęło już sześciu amerykańskich żołnierzy. Sztab podał też, że w ciągu pierwszych 48 godzin walk amerykańskie siły uderzyły w ponad 1250 celów.

– Wyrządzamy im ogromne szkody – podkreślił Donald Trump. Pytany o to, kto obecnie rządzi Iranem, odpowiedział: – Wkrótce się dowiecie.

W niedzielę amerykański prezydent miał zadzwonić do kurdyjskich przywódców w Iraku. Rozmowa miała dotyczyć operacji amerykańsko-izraelskiej przeciwko Iranowi oraz tego, co może nastąpić po niej – twierdzą źródła. Dowódcy, z którymi rozmawiał, mają tysiące żołnierzy wzdłuż granicy iracko-irańskiej i kontrolują strategiczne obszary. Mają również bliskie powiązania z Kurdami w Iranie.

Także w niedzielę mieszkający w USA syn obalonego w 1979 roku ostatniego szacha Iranu Reza Pahlawi oświadczył, że to on pokieruje zmianą władzy w kraju. Zapewnia, że celem są przemiany demokratyczne. Jego ojciec, Mohammad Reza Pahlawi, rządził Iranem w latach 1941-1979, aż do obalenia przez rewolucję islamską, która wyniosła do władzy ajatollaha Rudollaha Chomeiniego, poprzednika zabitego Alego Chameneia. Eksperci są jednak sceptyczni co do skali jego poparcia w Iranie.

