LOT odwołuje rejsy do Dubaju do 6 marca, a do Rijadu do 8 marca
Polskie Linie Lotnicze LOT zdecydowały o odwołaniu połączeń do Dubaju do 6 marca i lotów do Rijadu do 8 marca – poinformował we wtorek rzecznik spółki Krzysztof Moczulski.
„Polskie Linie Lotnicze LOT, zgodnie z rekomendacją EASA, podjęły decyzję o skasowaniu rejsów do Dubaju do 6 marca. Połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie, a do Rijadu do 8 marca” – poinformował Krzysztof Moczulski.
Rzecznik zaznaczył, że spółka jest w bieżącym kontakcie z pasażerami.
Dotąd odwołane były loty do 4 marca w przypadku Dubaju, do 8 marca w przypadku Rijadu i do 15 marca dla Tel Awiwu.
W związku z amerykańsko-izraelskim atakiem na Izrael i odwetem Teheranu wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej w regionie i zaleciła odwołanie lotów.
Połączona amerykańsko-izraelska operacja o nazwie „Epicka Furia” (w USA) lub „Ryczący Lew” (w Izraelu)rozpoczęła się w sobotę. W wyniku ataku zginął m.in. Ali Chamenei, Najwyższy Przywódca Iranu od 1989 roku.
W odwecie Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kataru i innych państw na Bliskim Wschodzie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że nie ma dotąd informacji o ofiarach wśród polskich obywateli.
Oprócz LOT rejsy w regionie odwołały także m.in. Wizz Air, Lufthansa, Qatar Airways, KLM, Air France, Turkish Airlines czy Air India.
Źrodło: PAP, XYZ