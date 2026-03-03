Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.03.2026
NEWSROOM XYZ
03.03.2026 12:41

LOT odwołuje rejsy do Dubaju do 6 marca, a do Rijadu do 8 marca

Polskie Linie Lotnicze LOT zdecydowały o odwołaniu połączeń do Dubaju do 6 marca i lotów do Rijadu do 8 marca – poinformował we wtorek rzecznik spółki Krzysztof Moczulski.

„Polskie Linie Lotnicze LOT, zgodnie z rekomendacją EASA, podjęły decyzję o skasowaniu rejsów do Dubaju do 6 marca. Połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie, a do Rijadu do 8 marca” – poinformował Krzysztof Moczulski.

Rzecznik zaznaczył, że spółka jest w bieżącym kontakcie z pasażerami.

Dotąd odwołane były loty do 4 marca w przypadku Dubaju, do 8 marca w przypadku Rijadu i do 15 marca dla Tel Awiwu.

W związku z amerykańsko-izraelskim atakiem na Izrael i odwetem Teheranu wiele państw z Bliskiego Wschodu zamknęło przestrzeń powietrzną. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała w sobotę, że istnieje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego w przestrzeni powietrznej w regionie i zaleciła odwołanie lotów.

Połączona amerykańsko-izraelska operacja o nazwie „Epicka Furia” (w USA) lub „Ryczący Lew” (w Izraelu)rozpoczęła się w sobotę. W wyniku ataku zginął m.in. Ali Chamenei, Najwyższy Przywódca Iranu od 1989 roku.

W odwecie Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kataru i innych państw na Bliskim Wschodzie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że nie ma dotąd informacji o ofiarach wśród polskich obywateli.

Polecamy: Atak na amerykańską bazę w Bahrajnie oczami Polaków

Oprócz LOT rejsy w regionie odwołały także m.in. Wizz Air, Lufthansa, Qatar Airways, KLM, Air France, Turkish Airlines czy Air India.

Źrodło: PAP, XYZ

MSZ ostrzega podróżnych przed zagrożeniami na Cyprze
Na zdjęciu: Boeing 737 Max
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego zaleciła wstrzymanie lotów do krajów Zatoki Perskiej.
Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Koniec epoki grind culture. Jak Generacja Z redefiniuje zasady rynku pracy?
Pokolenie Z przemodelowuje rynek pracy i otwarcie sprzeciwia się „kulturze zapierdolu”. Jak wpływa to na pracodawców i pracowników oraz czy granica między asertywnością a roszczeniowością nie zaczyna się zacierać? O tych wyzwaniach podczas konferencji Impact w Poznaniu opowie ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Stefanie Sword-Williams.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Drugi dzień walk po ataku na Iran. Konflikt rozlewa się na Bliski Wschód
Drugiego dnia konfliktu na Bliskim Wschodzie Izrael kontynuował ostrzeliwanie celów w Iranie. W ramach odwetu rakiety oraz drony wybuchały w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz pierwszy raz w Omanie. W Teheranie, ale również w miastach w Pakistanie i Indiach, na ulice wyszli ludzie, którzy oddali hołd zabitemu w amerykańsko-izraelskim ataku ajatollahowi Alemu Chameneiemu. Przedstawiciele Europy Zachodniej w powściągliwy sposób odnieśli się do działań swoich sojuszników, podkreślając, że próba obalenia władz w Iranie niesie nadzieję, ale też zagrożenie.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Trump w Washington Post: celem operacji „wolność dla Iranu”
Prezydent podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że celem ataków jest zapewnienie wolności Irańczykom i zmiana reżimu w Teheranie
28.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Irańskie pociski nad Cyprem. Juliusz Gojło: Zmiana władz nie zmieni polityki Iranu
Iran odgryza się Zachodowi. Wystrzelone z tego kraju pociski balistyczne poleciały w kierunku Cypru. Dlaczego akurat tam? Ponieważ na wyspie znajduje się brytyjska lotnicza baza wojskowa. Brytyjczycy jednak twierdzą, że na celowniku nie były ich instalacje.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek nieruchomości na Bliskim Wschodzie pod presją geopolityki. Kapitał nie ucieka, ale zmienia kierunek
Eskalacja konfliktu Iran–USA–Izrael wpływa na rynek nieruchomości w Dubaju. Czy kapitał ucieka z Zatoki, czy tylko zmienia kierunek?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Atak na amerykańską bazę w Bahrajnie oczami Polaków
Małżeństwo Małgorzata i Marcin Lejmanowie, którzy mieszkają w Bahrajnie od 2016 roku, opowiada o ataku na zlokalizowaną na wyspie amerykańską bazę wojskową.
28.02.2026