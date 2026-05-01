1 maja Polacy ruszają na pikniki i wydarzenia plenerowe

Pikniki rodzinne, koncerty, wydarzenia muzealne i akcje społeczne – tak Polacy spędzą piątkowe Święto Pracy. W wielu miastach przygotowano program atrakcji, od wydarzeń kulturalnych po inicjatywy charytatywne.

W Warszawie jednym z głównych wydarzeń będzie Piknik Europejski w Łazienkach, zaplanowany w godzinach 11–16. W programie przewidziano parady orkiestr, piknik służb mundurowych oraz punkty profilaktyki zdrowotnej. Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w strefie opowieści inspirowanej piosenkami Mieczysława Fogga oraz wspólnie stworzyć dzieło artystyczne z wyszywanych fragmentów.

W Łodzi Święto Pracy zainauguruje sezon plenerowy w miejskich przestrzeniach rekreacyjnych. Na Młynku przygotowano m.in. zagrodę z alpakami, pokazy ratownictwa wodnego oraz warsztaty inspirowane kulturą słowiańską. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, takich jak dmuchańce, gry wielkoformatowe czy możliwość znakowania rowerów.

Również kompleks Monopolis w Łodzi zamieni się w strefę relaksu dla rodzin, oferując animacje dla dzieci, bańki mydlane, tatuaże brokatowe oraz wieczorne koncerty muzyki na żywo.

We Wrocławiu odbędzie się próba pobicia Gitarowego Rekordu Świata 2026. Aby ustanowić nowy rekord Guinnessa, potrzeba 8122 gitarzystów, którzy wspólnie zagrają utwór „Hey Joe” Jimiego Hendrixa na Rynku. Wydarzeniu towarzyszyć będą koncerty, w tym występy Ala Andersona, Neila Zazy oraz zespołu Clearwater Creedence Revival.

W Zachodniopomorskiem Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku świętuje 10-lecie działalności. Z tej okazji otwarty zostanie schron „Granit” z lat 70. i 80., przeznaczony dla wyrzutni rakietowej. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11, a zwiedzanie potrwa od 12 do 15 i będzie połączone z biegami „Atomowa Pię(ś)ć”.

W Klukach na Pomorzu odbędzie się 31. edycja „Czarnego Wesela”, organizowana przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W godzinach 10–16 uczestnicy poznają tradycje kopania torfu i wezmą udział w warsztatach rzemieślniczych, takich jak przędzenie, pieczenie chleba czy naprawa sieci rybackich. Całość zakończy wspólna zabawa z kaszubskimi zespołami.

W Kielcach z okazji 22. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej odbędzie się Piknik Rodzinny, który rozpocznie się o godz. 14 przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim. W wydarzenie zaangażują się miejskie instytucje, oferując strefy tematyczne oraz atrakcje dla dzieci, w tym dmuchańce i konkursy.

Na Zamku Królewskim w Chęcinach zaplanowano „Majówkę z przyrodą”, poświęconą ekologii i faunie. W programie znalazły się pokazy ptaków drapieżnych, w tym sów i jastrzębia Harrisa, oraz prezentacje dotyczące zwierząt żyjących w polskich ekosystemach.

W Rzeszowie 1 maja będzie miał również wymiar społeczny. W Biurze Nowej Lewicy przy ul. Ks. Jałowego 31 prowadzona będzie zbiórka karmy i artykułów dla zwierząt, upamiętniająca zmarłego parlamentarzystę Łukasza Litewkę, znanego z działalności charytatywnej.

Obchody Święta Pracy zaplanowano także w innych miastach Podkarpacia. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10 w Przemyślu, o 11 w Stalowej Woli, o 12 w Sanoku i o 14 w Tarnobrzegu, dopełniając ogólnopolski charakter tegorocznych obchodów.

Źródło: PAP