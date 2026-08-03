135,8 milionów złotych kar dla firm sprzedających maszyny rolnicze i ich menedżerów. UOKiK rozbił nową zmowę na tym rynku
Prezes UOKiK nałożył łącznie 136 milionów złotych kar na spółkę AGCO i jej ośmiu dealerów maszyn rolniczych za zmowę cenową. Decyzja nie jest prawomocna. To kolejna zmowa na rynku rolniczym, wykryta przez Urząd.
– Rozbicie zmowy przy sprzedaży maszyn popularnych marek to nasz kolejny, zdecydowany krok w obronie polskich rolników. Przez wiele lat byli oni przydzielani do konkretnego sprzedawcy, a jeśli chcieli kupić ciągnik czy kombajn u innego dealera, byli zniechęcani jeszcze wyższymi cenami. Nie mogli tym samym dokonać zakupu maszyn preferowanej marki w warunkach uczciwej konkurencji. To niedopuszczalne, stąd dotkliwe kary o łącznej wysokości blisko 136 mln zł – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
Jak wyjaśnia urząd, spółka AGCO wprowadzała do Polski maszyny firm Valtra, Fendt lub Massey Ferguson. Dealerami Fendt i Valtra były spółki: Agrotechnik z siedzibą w Stawiskach, Agronom z siedzibą w Jasionce, Agravis Technik Polska z siedzibą w Pianowie, Agrolmet z siedzibą w Gniewkowie. Natomiast sprzedawcami Massey Ferguson były firmy Agro-Marek z siedzibą w Skrzyszowie, Lukpol Agro z siedzibą w Górnie, Agrimar z siedzibą w Stołpiu i Euromasz z siedzibą w Lipce.
Zmowa trwała od 2012 do 2023
Przedsiębiorcy – zdaniem Urzędu – podzielili rynek i ustalali ceny. Zmowa miała trwać od 2012 do 2023 r. Do 2018 r. dotyczyło to tylko marki Valtra, a od tamtego roku także firm Fendt i Massey Ferguson. Według porozumienia dealerzy mogli sprzedawać ciągniki i sprzęt tylko rolnikom ze swojego terenu. Jeśli dzwonił ktoś spoza regionu, dostawał albo wyższą cenę, albo w ogóle odmawiano mu sprzedaży.
UOKiK dotarł do komunikacji między dealerami, która jest jednym z dowodów zmowy. „Klient z waszego terenu jest zainteresowany zakupem ciągnika […] z ładowaczem czołowym. Nie ofertowaliśmy klienta" – czytamy w niej choćby. Z kolei spółka AGCO pilnowała, by sprzedawcy stosowali się do ustaleń. Najpierw upominała ich pisemnie, potem odbierała dealerom rabaty oraz pomagała przekazywać klientów. „Przypominam o naszym porozumieniu, które jasno określa, że nie składamy ofert poza swój teren działania […] bez wcześniejszej konsultacji ze mną bądź dealerem, do którego ten teren należy. Proszę przyjąć do wiadomości, że praktycznie każdy klient dzwoniący do nas spoza naszego terenu działania i pytający o cenę konkretnego ciągnika jest już klientem obsługiwanym przez innego dealera! […] Proszę ponownie o respektowanie tych wartości i (nie)świadome nie konkurowanie ze sobą!" – czytamy w mailu.
Surowe kary dla firm i menedżerów
Za zmowę ukarano zarówno firmy, jak i menedżerów. Za udział w zmowie grozi do 10 proc. obrotu, a menedżerom do 2 mln zł. Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości 135,8 mln złotych. 82,7 mln kary dostała AGCO, Agravis 12,29 mln, Agrolmet 16,7 mln, Agrotechnik 10 mln zł (kara została zmniejszona o połowę za współpracę z urzędem), Lukpol 2,4 mln, Euromasz – 3,6 mln, Agronom 3,8 mln, Agro-Marek 909 tys.
Z kolei jeśli chodzi o menedżerów, to ukarano Pawła Olecha (208 tys. zł), Dariusza Lewandowskiego (137,8 tys. zł), Przemysława Jocza (167,3 tys. zł) z AGCO oraz Roberta Makówkę z Agronoma (191 tys. zł) i Mariusza Zdunka z Agrimaru (148 tys. zł). Kary dla firm i ich pracowników nie są prawomocne.
To kolejna zmowa na rynku maszyn rolniczych. Wcześniej UOKiK ukarał dystrybutorów sprzętu Claas, New Holland, Case i Steyr.
Urząd przypomina, że sankcji można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar. Jeśli przedsiębiorca pójdzie na współpracę w charakterze „świadka koronnego" i dostarczy dowodów na zmowę cenową, może uniknąć kar lub dostać je dużo mniejsze.