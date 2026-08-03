135,8 milionów złotych kar dla firm sprzedających maszyny rolnicze i ich menedżerów. UOKiK rozbił nową zmowę na tym rynku

Prezes UOKiK nałożył łącznie 136 milionów złotych kar na spółkę AGCO i jej ośmiu dealerów maszyn rolniczych za zmowę cenową. Decyzja nie jest prawomocna. To kolejna zmowa na rynku rolniczym, wykryta przez Urząd.

UOKiK rozbił kolejną zmowę cenową na rynku maszyn rolniczych. Fot. PAP/Rafał Guz

– Rozbicie zmowy przy sprzedaży maszyn popularnych marek to nasz kolejny, zdecydowany krok w obronie polskich rolników. Przez wiele lat byli oni przydzielani do konkretnego sprzedawcy, a jeśli chcieli kupić ciągnik czy kombajn u innego dealera, byli zniechęcani jeszcze wyższymi cenami. Nie mogli tym samym dokonać zakupu maszyn preferowanej marki w warunkach uczciwej konkurencji. To niedopuszczalne, stąd dotkliwe kary o łącznej wysokości blisko 136 mln zł – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak wyjaśnia urząd, spółka AGCO wprowadzała do Polski maszyny firm Valtra, Fendt lub Massey Ferguson. Dealerami Fendt i Valtra były spółki: Agrotechnik z siedzibą w Stawiskach, Agronom z siedzibą w Jasionce, Agravis Technik Polska z siedzibą w Pianowie, Agrolmet z siedzibą w Gniewkowie. Natomiast sprzedawcami Massey Ferguson były firmy Agro-Marek z siedzibą w Skrzyszowie, Lukpol Agro z siedzibą w Górnie, Agrimar z siedzibą w Stołpiu i Euromasz z siedzibą w Lipce.

Zmowa trwała od 2012 do 2023

Przedsiębiorcy – zdaniem Urzędu – podzielili rynek i ustalali ceny. Zmowa miała trwać od 2012 do 2023 r. Do 2018 r. dotyczyło to tylko marki Valtra, a od tamtego roku także firm Fendt i Massey Ferguson. Według porozumienia dealerzy mogli sprzedawać ciągniki i sprzęt tylko rolnikom ze swojego terenu. Jeśli dzwonił ktoś spoza regionu, dostawał albo wyższą cenę, albo w ogóle odmawiano mu sprzedaży.

UOKiK dotarł do komunikacji między dealerami, która jest jednym z dowodów zmowy. „Klient z waszego terenu jest zainteresowany zakupem ciągnika […] z ładowaczem czołowym. Nie ofertowaliśmy klienta" – czytamy w niej choćby. Z kolei spółka AGCO pilnowała, by sprzedawcy stosowali się do ustaleń. Najpierw upominała ich pisemnie, potem odbierała dealerom rabaty oraz pomagała przekazywać klientów. „Przypominam o naszym porozumieniu, które jasno określa, że nie składamy ofert poza swój teren działania […] bez wcześniejszej konsultacji ze mną bądź dealerem, do którego ten teren należy. Proszę przyjąć do wiadomości, że praktycznie każdy klient dzwoniący do nas spoza naszego terenu działania i pytający o cenę konkretnego ciągnika jest już klientem obsługiwanym przez innego dealera! […] Proszę ponownie o respektowanie tych wartości i (nie)świadome nie konkurowanie ze sobą!" – czytamy w mailu.

Surowe kary dla firm i menedżerów

Za zmowę ukarano zarówno firmy, jak i menedżerów. Za udział w zmowie grozi do 10 proc. obrotu, a menedżerom do 2 mln zł. Prezes UOKiK nałożył kary w wysokości 135,8 mln złotych. 82,7 mln kary dostała AGCO, Agravis 12,29 mln, Agrolmet 16,7 mln, Agrotechnik 10 mln zł (kara została zmniejszona o połowę za współpracę z urzędem), Lukpol 2,4 mln, Euromasz – 3,6 mln, Agronom 3,8 mln, Agro-Marek 909 tys.

Z kolei jeśli chodzi o menedżerów, to ukarano Pawła Olecha (208 tys. zł), Dariusza Lewandowskiego (137,8 tys. zł), Przemysława Jocza (167,3 tys. zł) z AGCO oraz Roberta Makówkę z Agronoma (191 tys. zł) i Mariusza Zdunka z Agrimaru (148 tys. zł). Kary dla firm i ich pracowników nie są prawomocne.

To kolejna zmowa na rynku maszyn rolniczych. Wcześniej UOKiK ukarał dystrybutorów sprzętu Claas, New Holland, Case i Steyr.

Urząd przypomina, że sankcji można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar. Jeśli przedsiębiorca pójdzie na współpracę w charakterze „świadka koronnego" i dostarczy dowodów na zmowę cenową, może uniknąć kar lub dostać je dużo mniejsze.