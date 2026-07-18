14 województw objętych ostrzeżeniem przed burzami. Na Podkarpaciu ogłoszono alert II stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Dla powiatów na południu woj. podkarpackiego ogłoszono alerty II stopnia. Na tym terenie wydano także alert RCB.

IMGW wydał ostrzeżenie dla 13 województw w związku możliwymi nagłymi burzami. W woj. podkarpackim wydano alert II stopnia. Na zdjęciu burza z piorunami nad miastem. Fot. Maksym Isachenko/Getty Image

Ostrzeżenia IMGW I stopnia obejmą województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, a także północną część woj. podkarpackiego, południe woj. dolnośląskiego oraz wschodnie krańce woj. wielkopolskiego i pomorskiego. Na wskazanym obszarze prognozowane są burze z opadami deszczu od 20 do 35 mm oraz porywami wiatru od 70 do 85 km/h. Miejscami może spaść grad.

Dla południowej części woj. podkarpackiego Instytut wydał ostrzeżenia II stopnia w związku z burzami, którym towarzyszyć będą opady do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie również możliwy grad.

Alerty zaczną obowiązywać w sobotę przed południem i pozostaną w mocy do godzin wieczornych tego samego dnia. Najwcześniej – w godz. 17–19 – alerty wygasną na zachodzie obszaru objętego ostrzeżeniami. Na wschodzie będą obowiązywały do godz. 21.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

W sobotę wciąż obowiązuje ponadto alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla zachodniej i centralnej Polski, wydany w piątek. RCB ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem, a także przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. „Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – zaleca RCB.

Źródło: PAP

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