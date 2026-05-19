19.05.2026 15:13

Rzecznik rządu: Polska nadal rozwija się najszybciej spośród dużych gospodarek europejskich

Mimo obiektywnie trudnej sytuacji gospodarczej Polska ma dobre perspektywy – wskazywał na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka.

Rzecznik był pytany o sytuację gospodarczą kraju przez dziennikarzy. Przyznał, że mamy obecnie do czynienia z „poważną presją inflacyjną" w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Jak wskazał, Polska nie ma wpływu na tę sytuację.

– To sytuacja obiektywna, która wpływa na gospodarkę światową. Ceny ropy wystrzeliły na bardzo wysoki poziom. Ceny paliw są jednym z bardzo ważnych komponentów koszyka inflacyjnego – powiedział Adam Szłapka.

Wskazał, że aby ustabilizować sytuację z cenami paliw w kraju, rząd zdecydował się przyjąć pakiet Ceny Paliw Niżej.

– Polska nadal rozwija się najszybciej spośród dużych gospodarek europejskich (...). Jeśli chodzi o deficyt, to jest zawsze kwestia wyważenia. Wydajemy prawie 5 proc. na obronność i takie są koszty. Jeżeli mamy położyć na szali polskie bezpieczeństwo i wskaźniki makroekonomiczne, to kwestia polskiego bezpieczeństwa jest dla rządu rzecz jasna najważniejsza – mówił także rzecznik rządu.

We wpisie na koncie Kancelarii Premiera na portalu X podsumowano, że „mimo obiektywnie trudnej sytuacji gospodarczej Polska ma dobre perspektywy i działania rządu mają w tym udział".

Rząd przyjął projekt o opłatach za wnioski do KNF

Jak podał Szłapka, na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów zajęła się projektem ustawy dotyczącym niektórych opłat uiszczanych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Chodzi o opłaty wnoszone przez podmioty nadzorowane przez KNF związane ze składanymi wnioskami dotyczącymi zezwoleń, zgód oraz wpisu do rejestru.

Rzecznik rządu podał, że zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem, opłata będzie wnoszona już przy składaniu wniosku przy podmioty finansowe, a nie dopiero po zakończeniu postępowania.

– To zmiana, która ma usprawnić pracę KNF, ograniczyć liczbę błędnych wniosków i skrócić czas postępowań. Projekt wprowadza także nowe opłaty związane z nadzorem nad funduszami inwestycyjnymi i domami maklerskimi. Ma też usprawnić i uprościć kwestie związane z finansowaniem KNF – podał Adam Szłapka.

Obecne przepisy nakładają na uczestników postępowań prowadzonych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) obowiązek dokonania opłat w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgody czy też dokonania innej czynności urzędowej.

Drugą kwestią, którą zajmował się rząd, było podsumowanie realizacji priorytetów Rady Ministrów – powiedział Adam Szłapka.

Ministrowie wysłuchali na posiedzeniu raportu z realizacji w pierwszym kwartale 2026 r. 58 priorytetów rządu, wyznaczonych we wrześniu ubiegłego roku. Raport przedstawił minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek.

We wrześniu 2025 r. rząd przedstawił 58 priorytetów na resztę kadencji, skupionych w czterech kluczowych obszarach. Dotyczą one bezpieczeństwa, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, sprawnego oraz cyfrowego państwa.

Rzecznik rządu Adam Szłapka
Rzecznik rządu Adam Szłapka wskazał na konferencji po posiedzeniu rządu, że przed Polską są dobre perspektywy gospodarcze mimo dużej presji inflacyjnej, wynikającej z wojny na Bliskim Wschodzie. Fot. PAP/Radek Pietruszka
