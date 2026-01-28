2025 r. przyniósł wzrost wynagrodzeń w IT, ale też spadek zainteresowania juniorami

Zarobki w branży IT wzrosły w 2025 r., jednak częściej zyskiwali zatrudnieni na B2B niż na umowie o pracę – wynika z danych No Fluff Jobs. To efekt marginalizacji juniorów.

W 2025 r. w 13 z 19 gałęzi IT wzrosła mediana dolnych widełek wynagrodzeń. Było to jednak częstsze wśród osób zatrudnionych na B2B niż na umowę o pracę. Z kolei przypadku czterech mediana wzrosła zarówno w dolnych, jak i górnych widełkach.

Trzeci rok z rzędu najlepiej opłacaną specjalizacją okazała się Architecture. Mediana górnych widełek na B2B to w tej kategorii 32 tys. zł netto (+ VAT), a na umowie o pracę – 25 tys. zł brutto.

Co 5. oferta zatrudnienia dotyczyła kategorii Backend, jednak najbardziej obleganą specjalizacją jest Frontend, gdzie odnotowano średnio 78 CV na ogłoszenie.

– Wzrosty oferowanych wynagrodzeń w IT są oczywiście pochodną większego zapotrzebowania na doświadczone osoby, tzw. midów i seniorów. Tym trzeba zapłacić znacznie więcej niż początkującym, ale gwarantują jakość i szybkość działania, a dla wielu firm od początku pandemii liczy się błyskawiczny efekt – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

– Rynek idzie w kierunku marginalizacji współpracy z juniorami i większego użycia AI w pracy, a to może być jak podcinanie gałęzi, na której wszyscy siedzą – dodaje.